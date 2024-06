Οι Άγγλοι συνεχίζουν να γράφουν για την περίπτωση του Ντάνιελ Ποντένσε και τονίζουν πως ότι και να συμβεί με τον Ολυμπιακό, το μέλλον του Πορτογάλου εξτρέμ είναι μακριά από τη Γουλβς.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε ήταν εκ των πρωταγωνιστών του Ολυμπιακού στην πορεία για την κατάκτηση του Conference League και με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο Πορτογάλος εξτρέμ θύμισε τον ποδοσφαιριστή που είχε η ομάδα στην πρώτη του θητεία.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν αποκτήσει τον 28χρονο εξτρέμ με τη μορφή δανεισμού από τη Γουλβς και με οψιόν αγοράς για το τωρινό καλοκαίρι ύψους πέντε εκατ. ευρώ.

@TheAthleticFC Wolves Squad Update:



Pablo Sarabria, Daniel Podence, Pedro Neto (Huge fee), Fabio Silva and Goncalo Guedes are all expected to leave Wolves this summer



Jose Sa, Max Kilman, Ait Nouri, Nelson Semedo and Joao Gomes are expected to stay at Wolves unless ‘huge’… pic.twitter.com/FLmjxg6iUc