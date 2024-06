Ολυμπιακός και Πόρτο: Η μεγάλη διαφορά που νιώθει ο Κάρμο, μέσα από την πιο μικρή λεπτομέρεια

Ο Κ. Νικολακόπουλος αναδεικνύει μέσα από το blog του στο gazzetta τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Πόρτο για τον Κάρμο, μέσα από την καταγραφή μίας μικρής λεπτομέρειας.

Αντί προλόγου: Μοιάζει ως τελειωτικό κτύπημα-η κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου από τον Ολυμπιακό μέσα στη Φιλαδέλφεια.

Πώς μπορεί μία μετακίνηση μεσούσης της σεζόν, ακόμη και με τη μορφή του δανεισμού, να μεταμορφώσει έναν ποδοσφαιριστή…

Ρωτήστε τον Κάρμο!

Να καταγράψω απλά μία μικρή λεπτομέρεια, που αναδεικνύει μία μεγάλη διαφοροποίηση…

Στο πρώτο μισό της φετινής σεζόν ο Νταβίντ Κάρμο έπαιξε σε 11 παιχνίδια με την Πόρτο, βασικός, εφτά για το πρωτάθλημα και τέσσερα για το Τσάμπιονς Λιγκ. Στα εφτά παιχνίδια του για το πρωτάθλημα παρατηρήθηκε τέσσερις φορές με κίτρινες κάρτες και μία φορά αποβλήθηκε με ακόμη δύο κίτρινες που δέχθηκε. Από τα δε τέσσερα παιχνίδια του στο Τσάμπιονς Λιγκ, πήρε κίτρινες κάρτες στα τρία. Το σύνολο είναι εφτά κίτρινες κάρτες και μία κόκκινη (από άλλες δύο κίτρινες κάρτες) σε 11 αγώνες! Ένα ρεκόρ που το λες από αρνητικό έως απογοητευτικό για στόπερ. Ειδικά αν συνυπολογίσουμε ότι από τα 11 αυτά παιχνίδια του, μόνο τα δύο, με την Μπαρτσελόνα και την Μπενφίκα, ήταν πραγματικά υψηλού βαθμού δυσκολίας.

Πάμε τώρα στην παρουσία του Κάρμο στον Ολυμπιακό, από το Γενάρη και δώθε. Έπαιξε σε συνολικά 20 παιχνίδια, τα 11 στο πρωτάθλημα και τα εννιά στο Κόνφερενς Λιγκ. μεταξύ άλλων, τα δύο με την Άστον Βίλα, ο τελικός με τη Φιορεντίνα, τα δύο με τη Φενέρμπαχτσε, καθώς και έξι ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟ. Πόσες κίτρινες κάρτες έφαγε; Πέντε, τέσσερις στο πρωτάθλημα και μία στην Ευρώπη-πολύ σημαντικό: καμία δεν του στοίχισε τιμωρία, αφού οι δύο στο πρωτάθλημα ήταν για την κανονική διάρκεια και οι δύο για τα play off. Κοινώς, ο πανύψηλος αριστεροπόδαρος στόπερ δεν έχασε κανένα παιχνίδι του Ολυμπιακού λόγω καρτών.

Η διαφορά είναι καταλυτική: στην Πόρτο μία κόκκινη και εφτά κίτρινες σε 11 παιχνίδια-στον Ολυμπιακό πέντε κίτρινες σε 20 παιχνίδια!

Γιατί; Πολύ απλά, γιατί άλλαξε η ψυχολογία του παίκτη. Εκεί, στην Πόρτο, ζούσε υπό πίεση, δεν ευχαριστιόταν αυτό που έκανε. Εδώ, στον Ολυμπιακό, έζησε με χαμόγελο, ευχαριστιόταν αυτό που έκανε.

Δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά ότι ο Κάρμο θα μείνει στον Ολυμπιακό, διότι εδώ εμπλέκεται και η Πόρτο, τα οικονομικά κλπ. Όμως, είναι πολύ σημαντική παράμετρος η επιθυμία του να παραμείνει εδώ.

Άσχετο: Έγινε μία έρευνα στη Ρωσία για τους χειρότερους αμυντικούς της φετινής σεζόν στο τοπικό πρωτάθλημα. Σε περίοπτη θέση το όνομα του Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ. Εϊναι προφανές ότι η μεταγραφή του από τον Ολυμπιακό στην Σπαρτάκ δεν έπιασε. Η ομάδα της Μόσχας τερμάτισε μόλις στην 5η θέση της βαθμολογίας κι ο Μολδαβός ήταν βασικός μόνο στα 11 από τα 30 παιχνίδια της ομάδας του στο πρωτάθλημα.

Μερικές φορές στο ποδόσφαιρο αρκεί να κάνεις μία κίνηση, χωρίς ούτε καν να ακουμπήσεις την μπάλα, για να βοηθήσεις την ομάδα σου σε τεράστιο βαθμό προκειμένου να πάρει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Όλοι στεκόμαστε, ακόμη και τώρα, στο χρυσό γκολ του Ελ Κααμπί στον τελικό με τη Φιορεντίνα και στην καλοζυγισμένη σέντρα του Έσε. Σίγουρα, το 50% του γκολ το δικαιούται ο Μαροκινός για τον έξοχο τρόπο με τον οποίο έβαλε το σώμα του και εν τέλει το κεφάλι του, για να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Εξίσου σίγουρα, το 30% το δικαιούται ο Έσε για τη στοχευμένη σέντρα την οποία επιχείρησε.

Μόνο που υπάρχει κι ένα 20% που δικαιούται ο Γιόβετιτς για μία κίνηση την οποία έκανε και έβγαλε νοκ άουτ τον Μιλένκοβιτς, τον μακράν καλύτερο αμυντικό της Φιορεντίνα, που μέχρι εκείνο το σημείο, είχε εξουδετερώσει πλήρως τον Ελ Κααμπί, ειδικά στον αέρα, αφού του είχε πάρει όλες τις κεφαλιές και δη μέσα στην περιοχή του Τερατσιάνο. Ο Γιόβετιτς, όμως, βλέποντας τον Έσε να ετοιμάζεται να σεντράρει, σήκωσε το χέρι του και ζήτησε να πάει σε αυτόν η μπάλα από τον Έσε. Ο δε Μιλένκοβιτς, βλέποντας την κίνηση του Γιόβετιτς με το χέρι, έσπευσε να πάει πάνω του για να τον μαρκάρει.

Κι ακριβώς εκεί είναι το σημείο κλειδί! Διότι, με την επιλογή του Μιλένκοβιτς να σπεύσει προς τον Γιόβετιτς, αυτόματα εξουδετερώθηκε ο ίδιος ο Μιλένκοβιτς, ο κορυφαίος αμυντικός της ιταλικής ομάδας. Εξουδετερώθηκε γιατί ο προορισμός της σέντρας του Έσε ήταν περισσότερο προς τον Ελ Κααμπί παρά προς τον Γιόβετιτς. Κάπως έτσι, ο Μιλένκοβιτς δεν μπόρεσε να διώξει τη σέντρα, καθώς ήταν πιο κοντά προς τον Γιόβετιτς παρά προς τον Ελ Κααμπί. Και όταν πέρασε η μπάλα τόσο από τον Μιλένκοβιτς, όσο κι από τον Γιόβετιτς, ο Εl Κααμπί είχε μεν το ασφυχτικό μαρκάρισμα του Ρανιέρι, αλλά πρώτον ο Ρανιέρι δεν έχει καμία σχέση κι από ποιότητα αλλά και σωματοδομικά με τον δίμετρο Σέρβο και δεύτερον ο Μαροκινός είχε πάρει την εξωτερική πολύ καλά.

Αυτό που έκανε ο Γιόβετιτς και παρέσυρε τον Μιλένκοβιτς στη φάση που έκρινε ένα ολόκληρο τρόπαιο ήταν κάτι ανεκτίμητο στην οικονομία του μοναδικού γκολ του τελικού. Και μία ακόμη ένδειξη γιατί ο Ολυμπιακός κινείται να κρατήσει αυτό τον παίκτη, έστω κι αν δεν ήταν ποτέ στα βασικά πλάνα κανενός προπονητή του μέσα στη σεζόν. Είναι, όμως, ένας επιθετικός που ανά πάσα στιγμή μπορεί να σου κάνει τη διαφορά, είτε παίζει 90 λεπτά, είτε πέντε! Ακόμη κι αν δεν βρει καν την μπάλα…

Aguibou Camara mérite plus de respect en équipe nationale. Il ne déçoit, ni ne triche quand il est sous le maillot du Syli national. Son intelligence dans les transitions offensives et ses efforts pour la récupération et la conservation du ballon sont tout simplement incroyables,… pic.twitter.com/CeaSf2WG25