Ο Κ. Νικολακόπουλος δίνει μέσα από το blog του στο Gazzetta την απάντηση σε ένα ενδιαφέρον ερώτημα, ειδικά αν θυμηθούμε το πρόσφατο παρελθόν.

Από τα 56 παιχνίδια της φετινής σεζόν, ο Ολυμπιακός τελικά είχε στον πάγκο του τον Μεντιλίμπαρ στα 23, παρότι ήρθε στους 3,5 τελευταίους μήνες της σεζόν.

Τα παιχνίδια είναι πολλά για να υπάρξουν συμπεράσματα και διαπιστώσεις. Για παράδειγμα, με τον Βάσκο στην τεχνική ηγεσία της η ομάδα παρουσίασε πολύ μεγάλη βελτίωση στις στημένες φάσεις. Ουσιαστικά δεν έφαγε κανένα γκολ από κόρνερ η, φάουλ! Ειδικά στην Ευρώπη και στα ντέρμπι που είχε εμφανίσει σε όλη την προηγούμενη σεζόν μεγάλο πρόβλημα, η κατάσταση άλλαξε θεαματικά.

Θυμάστε ίσως τον Ολυμπιακό να χάνει 1-2 από την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη με δύο κεφαλιές του Λιβάι από δύο κόρνερ. Να χάνει από την Φράιμπουργκ στο Καραϊσκάκη από ένα κόρνερ. Να τρώει γκολ από τον ΠΑΟ από ένα φάουλ (στο 1-1 που διακόπηκε). Να ισοφαρίζεται από κεφαλιά του Ιωαννίδη για το Κύπελλο στη Λεωφόρο σε κόρνερ. Να τρώει το δεύτερο γκολ από την Φράιμπουργκ στη Γερμανία με ακόμη μία κεφαλιά από κόρνερ. Για να μνημονεύσω μόνο τα γκολ από στατικές φάσεις στα πιο μεγάλα παιχνίδια…

Με τον Μεντιλίμπαρ σε εννιά ευρωπαϊκά παιχνίδια και σε εφτά ντέρμπι πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός είχε μηδέν παθητικό από κόρνερ και φάουλ! Η εξήγηση; Πιθανότατα…

Ένα. Η καλύτερη οργάνωση από πλευράς προπονητή και δη του βοηθού του Φραν Ρίκο, αρμόδιου στις στημένες φάσεις.

Δύο. η μεγαλύτερη αποφασιστικότητα γενικότερα της ομάδας, που έγινε πιο aggressive με τον Βάσκο, κάτι σημαντικό για τις μονομαχίες στα κόρνερ και στα φάουλ.

Τρία. Η παρουσία του Κάρμο, αλλά και του Ιμπόρα, που έδωσε ύψος στην ενδεκάδα, με τους δύο παίκτες να είναι πολύ καλοί στο ψηλό παιχνίδι.

Τέσσερα. Η παρουσία του Τζολάκη, που παρότι πολύ πιο άπειρος από τον Πασχαλάκη είναι γκολκίπερ που δεν κωλώνει να βγει και να μαζέψει η, να διώξει μπάλες σε σέντρες από κόρνερ και φάουλ.

Όπως κι αν έχει, ήταν μεγάλη ανάσα για τον Ολυμπιακό στο αμυντικό κομμάτι να σταματήσει αυτή η αιμορραγία από τις στημένες φάσεις-μόλις παραπάνω ανέφερα πέντε μεγάλα παιχνίδια στα οποία η ομάδα είχε καταστραφεί από τέτοιες φάσεις.

Θα ήταν ιδανικό εάν μπορούσε ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ να εκμεταλλεύονταν καλύτερα ο ίδιος και τις δικές του στατικές φάσεις-και κερδίζει πολλές. Εκεί η ομάδα χρειάζεται σίγουρα περισσότερη δουλειά, αλλά και τύχη, καθώς είδαμε π.χ. τον Ιμπόρα να έχει δοκάρι με κεφαλιά στην ήττα 0-1 από τη Φενέρμπαχτσε από φάουλ του Φορτούνη, να έχει επίσης δοκάρι με κεφαλιά στο 1-1 με τον Άρη στο Χαριλάου από κόρνερ του Φορτούνη, αλλά και στον τελικό του Κόνφερενς Λιγκ να έχει κεφαλιά φαρμακερή και την μπάλα να φεύγει ελάχιστα άουτ από εκτέλεση φάουλ του Όρτα.

Παρεμπιπτόντως, δοκάρι είχε κι ο Φορτούνης με την ΑΕΚ τις προάλλες στο Καραϊσκάκη, σε απευθείας εκτέλεση φάουλ, την καλύτερη του τουλάχιστον την τελευταία διετία.

Άσχετο:

Με το που τέλειωσε ο τελικός του Ολυμπιακού με τη Φιορεντίνα, μου τηλεφώνησαν από το ραδιόφωνο για ένα σχόλιο αναφορικά με το παιχνίδι. Πριν μιλήσω λοιπόν για το ματς, εξέφρασα την άποψη ότι την απονομή στον Ολυμπιακό έπρεπε να την κάνει ο Θόδωρος Θεοδωρίδης κι όχι ο Τσέφεριν. Όντως, μετά από λίγα λεπτά έγινε η απονομή και δεν πήγε να απονείμει την κούπα ο πρόεδρος της ΟΥΕΦΑ, αλλά ο γενικός γραμματέας της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας.

Νομίζω ότι πολύ λογικά το σκέφτηκα και πολύ λογικά έγινε! Ο Θεοδωρίδης είναι ένας άνθρωπος που βοηθάει όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο εδώ και χρόνια, χωρίς να κάνει εξαιρέσεις, αλλά το αίμα νερό δεν γίνεται. Ολυμπιακός είναι ο Θόδωρος και δεν είναι δυνατό να έπαιρνε ο Ολυμπιακός ευρωπαϊκή κούπα και να έκανε άλλος την απονομή! Το ίδιο είχε συμβεί και στο Γιούθ Λιγκ με την Κ19 και μακάρι να συμβεί το ίδιο και μελλοντικά για ένα άλλο ευρωπαϊκό τρόπαιο!

Η φωτογραφία της ημέρας:

Τον έπιασε το μάτι μου κάποια στιγμή στους πανηγυρισμούς του Ολυμπιακού. Ένα από τα αθόρυβα γρανάζια της μηχανής του Ολυμπιακού, ας γράψω και κάτι για τον Χοσέ Ιγκνάθιο Ναβάρο, βοηθό αθλητικό διευθυντή του συλλόγου. Το όνομα του δεν ακούγεται πολύ εδώ, αλλά οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, π.χ. ο Καρεμπέ κι ο Κοβάσεβιτς, επανειλημμένως τον έχουν μνημονεύσει εσχάτως σε συνεντεύξεις τους στον ισπανικό Τύπο.

Ο Ναβάρο ήταν δεξί χέρι του Κορδόν στον Ολυμπιακό και πίσω από όλες τις μεταγραφές του περασμένου καλοκαιριού, τις οποίες αν τις κρίνουμε τώρα που τελείωσε η σεζόν, μπορεί να πούμε ότι βοήθησαν την ομάδα-άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, αλλά βοήθησαν. Βλέπε Ελ Κααμπί, Έσε, αλλά και Ορτέγκα, Ιμπόρα, Κίνι, Γιόβετιτς. Υπήρξαν και αστοχίες-ατυχίες (βλέπε Σολμπάκεν, ιδίως αυτός, αλλά και οι Φρέιρε, Πορόζο, που τραυματίστηκαν σοβαρά), όμως κάπως έτσι πάει στις μεταγραφές. Αν στους εννιά παίρνεις σημαντικές βοήθειες από τους έξι, ικανοποιημένος πρέπει να είσαι.

Άλλωστε, και τον Ιανουάριο είδαμε ότι ήρθαν παίκτες που βοήθησαν πολύ (Κάρμο, Τσικίνιο, Όρτα), αλλά και παίκτες που βοήθησαν λίγο (Ναβάρο, Άμπι) η, καθόλου (Καμπράλ, Βέζο).

Και για το τέλος ένα

O RODILINDO É GENTE BOA DEMAIS! 😅😂 O lateral-direito do Olympiacos, campeão da Conference League nesta semana, estava em Wembley para assistir a final da Champions e falou com a nossa equipe após o título do Real Madrid! #CasaDaChampions pic.twitter.com/aJOpXaTJJk