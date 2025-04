Τα γκρουπ δυναμικότητας που έχουν γίνει γνωστά κι' αυτό στο οποίο θα βρεθεί ο Ολυμπιακός, στην περίπτωση που εν τέλει καταφέρει να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League.

Ο Ολυμπιακός, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα βρεθεί στη League Phase του Champions League τη σεζόν 2025-2026.

Όπως έχει γίνει γνωστό, οι ερυθρόλευκοι, εφόσον τα καταφέρουν αναμένεται να είναι στο 3ο γκρουπ δυναμικότητας - εκεί όπου θα βρεθούν ομάδες όπως οι Άγιαξ, Νάπολι, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Σλάβια Πράγας, Μαρσέιγ, Μπόντο Γκλιμτ, Ερυθρός Αστέρας και Μονακό.

Η άλλη ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη, Νότιγχαμ Φόρεστ, θα βρεθεί στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας έχοντας αυτήν τη στιγμή κάτι λιγότερο από 22.000 βαθμούς στην κατάταξη της UEFA, ενώ η ομάδα του Πειραιά την ίδια ώρα έχουν 56.500 βαθμούς.

Θυμίζουμε ότι στη League Phase συμμετέχουν 36 ομάδες. Η κάθε ομάδα αντιμετωπίζει 2 ομάδες από το κάθε γκρουπ δυναμικότητας (μαζί μ' αυτό που βρίσκεται).

Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας, αν τα πρωταθλήματα στην Ευρώπη τελείωναν σήμερα:

[📊 UCL 2025/26 - as things stand]



UCL league stage if all domestic leagues and European competitions ended today (1 Apr).



Assumptions:

🔹 seeded teams win in qualifying rounds

🔹 team with highest club coefficient takes the UEL title holder spot (Man Utd 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿)



📊📉📈 Full… pic.twitter.com/eKxoWI5t78