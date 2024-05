«ΠΑΟΚ και Ουνιόν Ζεν Σιλουάζ τσεκάρουν τον μέσο Μπάσιτς»

Στη Βοσνία υποστήριξαν πως ο ΠΑΟΚ «κοιτάει» τον 22χρονο χαφ Ιβάν Μπάσιτς που αγωνίζεται στην Ορενμπουργκ της Ρωσίας.

Στην «εξίσωση» του ΠΑΟΚ έβαλαν τον Ιβάν Μπάσιτς ορισμένα ΜΜΕ της χώρας του Βόσνιου χαφ, καθώς επικαλούμενα την ιστοσελίδα «Transfermarkt» υποστήριξαν πως ο Δικέφαλος και η Ουνιόν Ζεν Σιλουάζ του Βελγίου τσεκάρουν την περίπτωσή του.

Πρόκειται για τον 22χρονο κεντρικό μέσο (8άρι) που αγωνίζεται από το 2022 στην Ορενμπουργκ της Ρωσίας και με την οποία μετρά φέτος 35 ματς σε όλες τις διοργανώσεις (1 γκολ/1 ασίστ).

Τον Νοέμβριο του 2023 ντεμπουτάρισε με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του (σ.σ. έχει γεννηθεί στην Κροατία), ενώ το 2022 πριν πάει στην Ορενμπουργκ κατέκτησε το εκεί πρωτάθλημα με τη φανέλα της Ζρίνσκι.

🇧🇦🔄 | According to @Transfermarkt, current Bosnian international Ivan Bašić is on the radar of two teams.



Royale Union Saint-Gilloise and PAOK are both rumored to be interested in the 22-year-old midfielder. Both clubs are currently fighting for first place in their respective… pic.twitter.com/4oLXQqiRfb