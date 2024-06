«Δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν του Μάρκος Αντόνιο ο ΠΑΟΚ»

Σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο, ο ΠΑΟΚ έχει πάρει την απόφαση να μην ενεργοποιήσει την οψιόν του Μάρκος Αντόνιο.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σκίρα, πέραν από την ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα X για την υπόθεση του Άλμκβιστ, πραγματοποίησε και μία σχετικά με την υπόθεση του Μάρκος Αντόνιο, που αγωνίζεται ως δανεικός από την Λάτσιο στον ΠΑΟΚ.

#PAOK won’t trigger the option to buy (€6M) for #MarcosAntonio, who will return to #Lazio, but he could leave again. #transfers