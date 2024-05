Ο Ολυμπιακός θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και το εξ' αναβολής ντέρμπι της Stoiximan Super League 1 έχοντας αλλαγές στην αρχική διάταξή του.

Αλλαγές θα έχει η 11άδα του Μεντιλίμπαρ για το ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός. Ο Ισπανός τεχνικός κατεβάζει διάταξη για τους Ερυθρόλευκους στο εξ' αναβολής ντέρμπι της Τούμπας για τα Play Off της Stoiximan Super League 1 με Τζολάκη στο τέρμα, άμυνα με Κίνι, Κάρμο, Ρέτσο και Ροντινέι και στο κέντρο με Ορτα, Εσε και Τσικίνιο. Στη γραμμή κρούσης είναι οι Ζέλσον Μαρτίνς, Μασούρας και Ναβάρο.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against PAOK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #PAOKOLY #slgr #Stoiximan pic.twitter.com/8API6KKnbR