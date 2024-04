Σέντρα στην 3η αγωνιστική των Play Out της κατηγορίας της Stoiximan Super League 1 με το πιο μεγάλο ενδιαφέρον να είναι σε τρεις από τις τέσσερις αναμετρήσεις του Σαββάτου.

Τέσσερα ματς περιλαμβάνει η 3η αγωνιστική των Play Out της Stoiximan Super League 1 για το Σάββατο. Πρόκειται για το Ατρόμητος - Πανσερραϊκός, το Παναιτωλικός - Βόλος και το ΟΦΗ - ΠΑΣ Γιάννινα. Το πιο μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον εντοπίζεται στο ματς της Τρίπολης λόγω της δυσμενούς θέσης της Κηφισιάς, σε αυτό του Αγρινίου αλλά και στο Ηράκλειο με τον ΠΑΣ Γιάννινα να παραμένει ουραγός.

Σχετικά με το ζευγάρι Ατρόμητος - Πανσερραϊκός η ομάδα του Περιστερίου δεν υπολογίζει , μεταξύ άλλων, τους Καμαρά, Κούντε, Κεσχρίντα και Ντε Μποκ. Από την άλλη οι Θυμιάνης, Ντανκερλούι και Γκοτζαμανίδης θα είναι εκτός στον Πανσερραϊκό.

Σε επίπεδο των υπόλοιπων αγωνιστικών νέων ο Παναιτωλικός έχει το πρόβλημα με τον Ταμπίτζε. Ο Ταμπίτζε ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον τένοντα και ο στόπερ από τη Γεωργία δεν υπολογίζεται για το ματς του Παναιτωλικού με τον Βόλο. Από εκεί και πέρα στις υπηρεσίες του Τσοκάνη μπορεί να υπολογίζει ο Βόλος, ενόψει του αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. Ο Ελληνας χαφ αποθεραπεύτηκε και τέθηκε στη διάθεση του Χρήστου Κόντη, ο οποίος όμως δεν θα έχει τον τιμωρημένο μέσο Ντε Καμπς.

Στο Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά οι Αρκάδες θα έχουν διαθέσιμο και πάλι τον Μουνάφο, ο οποίος ήταν έτοιμος από μέρες και τώρα κρίθηκε ότι είναι σε θέση να επιστρέψει στα πλάνα του προπονητή. Εκτός έχουν μείνει οι Ζουκάνοβιτς, Γιάννης Χριστόπουλος, Καρμόνα, Ρούμπεν Γκαρθία, Βαλιέντε και Σουρλής. Από εκεί και πέρα με τον αρχηγό της Αντώνη Παπασάββα αλλά χωρίς τους Γκόμπελιτς, Γιόβαντσιτς και Κλωναρίδη θα ταξιδέψει η Κηφισιά στην Τρίπολη για τον αγώνα με τον Αστέρα.

Στον ΟΦΗ ο Μοσκέρα ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν και τέθηκε στη διάθεση του Δέλλα για το ματς με τον ΠΑΣ Γιάννινα. Ο ΠΑΣ δεν θα έχει τον Μπάλαν για τον αγώνα αυτόν. Ο Ρουμάνος φορ δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν στον προσαγωγό. Νοκ άουτ παραμένει ο Τούτου, για λόγους τακτικής εκτός έμειναν οι Γκάρο, Μίνα, Ναούμης, Μπεγκάλα, Κύρκος και Βρακάς.

Το πρόγραμμα της 6ης Απριλίου

17.00: Ατρόμητος - Πανσερραϊκός (NS2)

19.30: Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά (NS PRIME)

19.30: Παναιτωλικός - Βόλος (COSMOTE SPORTS TV 2)

20.00: ΟΦΗ - ΠΑΣ Γιάννινα (COSMOTE SPORTS 1)

Η βαθμολογία των Play Out

7. Ατρόμητος 32

8. Αστέρας Τρίπολης 31

9. Πανσερραϊκός 30

10. ΟΦΗ 27

11. Βόλος 25

12. Παναιτωλικός 24

_______________

13. Κηφισιά 22

14. ΠΑΣ Γιάννινα 19

* Σύμφωνα με τις α) υπ’ αριθ. 53/04.03.2024 απόφαση του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super League, β) υπ' αριθμ. 17/13.03.2024 απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων/Ε.Π.Ο., ο αγώνας ΠΑΕ ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, κατακυρώθηκε υπέρ της ΠΑΕ ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ (με τέρματα 0-3).

** Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων στα Play off και Play out, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν τα κριτήρια κατάταξης, κατά σειρά, είναι τα εξής:

- Το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (κατά την Κανονική Περίοδο και τα Play off / Play out αθροιστικά).

- Τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (κατά την Κανονική Περίοδο και τα Play off / Play out αθροιστικά).

- Τη θέση που κατέλαβε η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στην Κανονική Περίοδο του Πρωταθλήματος.