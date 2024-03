Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης είναι ένα από το κεντρικά πρόσωπα της φετινής πορείας του ΠΑΟΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη. Λογικό το όνομά του να φιγουράρει ψηλά στις λίστες μεγάλων ευρωπαϊκών κλαμπ.

Πριν από μια εβδομάδα το Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών (CIES Football Observatory) ανέδειξε τους δέκα ακριβότερους ποδοσφαιριστές σε κάθε πρωτάθλημα της Ευρώπης.

Στην Stoiximan Superleague ο ΠΑΟΚ κυριαρχεί με τέσσερις παρουσίες στο ελληνικό top-10, τον wonder boy του Γιάννη Κωνσταντέλια «νάμπερ ουν» της λίστας και τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη να ακολουθεί στην τρίτη θέση, με την χρηματιστηριακή αξία του να υπολογίζεται αυτή την εποχή στα 12 εκατομμύρια ευρώ. εκατ. ευρώ.

«Έγινε βασικός πέρσι σε ηλικία 18 ετών. Ήταν φυσικό να κάνει αρκετά λάθη αλλά έχει την ισχυρή προσωπικότητα να μη δίνει σημασία σε αυτά. Έτσι στο επόμενο λεπτό είναι ξανά 100% δυνατός. Του αρέσει επίσης να χτίζει το παιχνίδι από πίσω», είπε πρόσφατα ο Ραζβάν Λουτσέσκου περιγράφοντας τα χαρακτηριστικά και την προσωπικότητα του 20χρονου διεθνή στόπερ του «Δικεφάλου», που διανύει την καλύτερη περίοδο της (σύντομης) καριέρας του, με τον επίσημο λογαριασμό του UEFA Europa Conference League στα social media να τον αποθεώνει για τις επιδόσεις του στη διοργάνωση.

🇬🇷 Konstantinos Koulierakis ✨



3️⃣ goals & 2️⃣ assists in the competition for the 20-year old 💫@PAOK_FC || #UECL pic.twitter.com/NrcmDABHv2