Η οπαδική σελίδα «Everything Celtic» της Σέλτικ... προτείνει στη διοίκηση της ομάδας την απόκτηση του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, Ντομινίκ Κοτάρσκι.

Ο οπαδικός λογαριασμός της Σέλτικ στο Twitter, «Everything Celtic», εισηγείται στη διοίκηση της ομάδας την απόκτηση του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, Ντομινίκ Κοτάρσκι.

Όπως τονίζει η συγκεκριμένη σκωτσέζικη σελίδα ο βασικός τερματοφύλακας της Σέλτικ, Τζο Χαρτ, αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν το καλοκαίρι από τον σύλλογο και στη συνέχεια προτείνει τρεις τερματοφύλακες στη διοίκηση της ομάδας, ανάμεσά τους κι αυτόν του ΠΑΟΚ.

Οι άλλοι δύο που συμπληρώνουν τη σχετική λίστα είναι ο συμπατριώτης του Κοτάρσκι, Νεντίλικο Λάμπροβιτς της Ριέκα και ο Σέρβος, Βέλικο Ίλιτς της Μπάτσκα Τόπολα.

«Επιβεβαιώθηκε ότι ο Τζο Χαρτ θα φύγει από την Σέλτικ στο τέλος της σεζόν με μια νέα ομάδα προσλήψεων να μας βρει το νέο Νο 1», αναφέρει αρχικά η «Everything Celtic» και συνεχίζει:

«Ο Ντόμινικ Κοτάρσκι είναι ένας φανταστικός γκολκίπερ και ξεχωρίζει με την μπάλα στα πόδια του. Ο Μπρένταν Ρότζερς αγαπά έναν τερματοφύλακα που μπορεί να μοιράσει την μπάλα και το Νο 1 του ΠΑΟΚ το έχει στο ντουλάπι του με 15 clean sheets αυτή τη σεζόν, ενώ έχει ιδιαίτερη έφεση στο παιχνιδι με την μπάλα στα πόδια», αναφέρει για τον Κοτάρσκι το δημοσίευμα.

🧤 | 𝘾𝙚𝙡𝙩𝙞𝙘 𝙁𝘾 - 𝙂𝙆 𝙍𝙚𝙥𝙡𝙖𝙘𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩



It has been confirmed that Joe Hart will leave the club at the end of the season with a fresh recruitment team set to find us our new No 1.



Here’s three options we could consider below 👇🏼 pic.twitter.com/vpwlFI7JLq