Σέντρα στα Play Out της κατηγορίας της Stoiximan Super League 1 με τέσσερις αναμετρήσεις και τις ομάδες των Βόλου και ΠΑΣ Γιάννινα να βρίσκονται στην πιο δυσχερή βαθμολογικά θέση.

Με τέσσερα ματς στο σύνολο, τις αναμετρήσεις Αστέρας Τρίπολης - Βόλος, Κηφισιά - Βόλος, Ατρόμητος - ΠΑΣ Γιάννινα και Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός, ξεκινούν σήμερα Σάββατο τα Play Out που θα καθορίσουν στο τέλος τους το ποιες ομάδες δεν θα μείνουν στην κατηγορία. Στη Stoiximan Super League 1 δηλαδή.

Σε σχέση με τη βαθμολογία στη πλέον δύσκολη θέση βρίσκονται κυρίως οι Βόλος και ΠΑΣ Γιάννινα που μάλιστα αγωνίζονται και οι δύο εκτός έδρας. Τα Play Out της Stoiximan Super League 1 μετά θα ξαναέχουν αγωνιστική δράση στο τέλος του Μαρτίου.

Το πρόγραμμα (16 Μαρτίου)

17.00: Αστέρας Τρίπολης - Βόλος (NS2)

17.30: Κηφισιά - ΟΦΗ (COSMOTE SPORTS TV 2)

19.30: Ατρόμητος - ΠΑΣ Γιάννινα (NS PRIME)

20.00: Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός (COSMOTE SPORTS TV 1)

Η βαθμολογία (Play Out)

7. Αστέρας Τρίπολης 31

8. Ατρόμητος 28

9. Πανσερραϊκός 27

10. ΟΦΗ 25

11. Κηφισιά 21

12. Παναιτωλικός 20

13. Βόλος 19

14. ΠΑΣ Γιάννινα 18

* Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων στα Play Off και Play Out, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν τα κριτήρια κατάταξης, κατά σειρά, είναι τα εξής:

- Το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (κατά την Κανονική Περίοδο και τα Play Off / Play Οut αθροιστικά).

- Τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (κατά την Κανονική Περίοδο και τα Play Off / Play Out αθροιστικά).

- Τη θέση που κατέλαβε η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στην Κανονική Περίοδο του Πρωταθλήματος.

** Σύμφωνα με τις α) υπ’ αριθ. 53/04.03.2024 απόφαση του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super League, β) υπ' αριθμ. 17/13.03.2024 απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων/Ε.Π.Ο., ο αγώνας ΠΑΕ ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1, κατακυρώθηκε υπέρ της ΠΑΕ ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ (με τέρματα 0-3).