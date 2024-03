Στις επιλογές του ομοσπονδιακού προπονητή στο Μαρόκο για ακόμη μία φορά είναι ο Αγιούμπ Ελ Καμπί του Ολυμπιακού.

Αγωνίστηκε στο περασμένο Κόπα Άφρικα, στο οποίο το Μαρόκο αποκλείστηκε από τη Ν. Αφρική παρότι ήταν φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί βρίσκεται και πάλι στην αποστολή της εθνικής ομάδας για τα δύο φιλικά κόντρα σε Ανγκόλα και Μαυριτανία.

Μέσα σε αυτές βρίσκονται και κάποια αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου όπως ο Μπραχίμ Ντιάθ, ο Χακίμ Ζίγιες, ο Γιουσεφ Εν Νεσίρι, ο Σόφιαν Άμραμπατ και ο Ασχράφ Χακίμι.

🇲🇦 Brahim Diaz, called up by Morocco as expected. Now official and confirmed. pic.twitter.com/2TkivuBw3R