O ΠΑΟΚ επανήλθε στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος, πριν την έναρξη των play off που θα κρίνουν τα πάντα, ετοιμάζεται να διεκδικήσει τη δεύτερη συμμετοχή του στην προημιτελική φάση του Conference League, αλλά μπορεί να κρυφοκοιτάει και την εξέλιξη πέντε ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων από τα οποία μπορεί να του προκύψει ένα απρόσμενο όσο και πανάκριβο δώρο.

Με τα τωρινά δεδομένα και αν για κάποιο λόγο ολοκληρωνόταν σήμερα η ποδοσφαιρική σεζόν σε ολόκληρη την Ευρώπη, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, ως πρωταθλήτρια Ελλάδας, θα απέφευγε ολόκληρη την προκριματική διαδικασία του Champions League και θα βρισκόταν απευθείας στους 36 του νέου League Phase της διοργάνωσης, κάτι που πιστοποιεί και η UEFA στο συνεχές update που κάνει σχετικά με το νέο φορμάτ της διοργάνωσης! Μοναδική προϋπόθεση για αυτό το rebalancing είναι ο φετινός κάτοχος του τροπαίου να έχει απευθείας θέση στη νέα διοργάνωση από το πρωτάθλημα της χώρας του, κάτι που είναι σχεδόν βέβαιο!

Είναι γεγονός ότι με βάση την τρέχουσα εξέλιξη των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων όσο ο ΠΑΟΚ είχε το προβάδισμα στο ελληνικό πρωτάθλημα πληρούσε πάντα λόγω του συντελεστή του τη σχετική προϋπόθεση και για το διάστημα που τον είχε περάσει η ΑΕΚ στην πρώτη θέση του ελληνικού πρωταθλήματος, το σχετικό πλεονέκτημα είχε περάσει στην πρωτοπόρο του ελβετικού πρωταθλήματος, Γιουνγκ Μπόις.

Με βάση το νέο φορμάτ των ευρωπαϊκών κυπέλλων την απευθείας θέση στη διοργάνωση, που έχει ο κάτοχος του τροπαίου του Champions League, την καταλαμβάνει η πρωταθλήτρια ομάδα από τις χώρες 11-55 του UEFA ranking (από τις χώρες δηλαδή που δεν έχουν απευθείας εκπροσώπηση) με τον υψηλότερο συντελεστή.

Απ’ όλες τις ομάδες αυτών των πρωταθλημάτων ως προς την επόμενη ευρωπαϊκή σεζόν, μόλις επτά έχουν καλύτερο συντελεστή από τον ΠΑΟΚ. Η μία είναι ο Ολυμπιακός, ακριβώς από πάνω του στο UEFA ranking (δεν μπορεί να είναι… ταυτόχρονα πρωταθλητές!), η άλλη είναι η Βασιλεία που βρίσκεται στα πολύ χαμηλά του ελβετικού πρωταθλήματος) και οι άλλες πέντε διεκδικούν μεν το πρωτάθλημα στη χώρα τους, αλλά εδώ και καιρό δεν έχουν πατήσει την κορυφή, όπως ο ΠΑΟΚ.

Αυτά τα πέντε πρωταθλήματα θα καθορίσουν την τύχη του εφετινού πρωταθλητή Ελλάδας για απευθείας συμμετοχή στο Champions League, αν το κατακτήσει ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός. Παρόμοιο αβαντάζ δεν θα υπάρξει με πρωταθλήτρια την ΑΕΚ ή τον Παναθηναϊκό γιατί έχουν πολύ χαμηλό ευρωπαϊκό συντελεστή.

Στην Ουκρανία τέσσερις ομάδες διεκδικούν τον τίτλο. Η πρωτοπόρος Ντνίπρο, η άσημη Κρίβμπας και η Σαχτάρ Ντόνετσκ με την Ντιναμό Κιέβου. Αν η τρίτη σήμερα Σαχτάρ καλύψει το χαμένο έδαφος και κατακτήσει και πάλι το πρωτάθλημα Ουκρανίας, θα είναι και η ομάδα που θα βρεθεί απευθείας στο νέο Champions League.

