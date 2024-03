Ο Γιάννης Σαπουντζάκης γράφει για τον αστάθμητο παράγοντα των Play off που ακούει στο όνομα «Λαμία» και διερωτάται σχετικά με τον βαθμό που μπορεί η ομάδα της Φθιώτιδας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των δέκα αγώνων.

Μετά και την κλήρωση των Play off, όλα είναι έτοιμα για την πρώτη σέντρα στο μίνι πρωτάθλημα το προσεχές σαββατοκύριακο. Ένα από τα πιο αμφίρροπα πρωταθλήματα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου μπαίνει στην τελική του ευθεία και κάθε ένας από τους τέσσερις διεκδικητές έχει τους δικούς του λόγους να ελπίζει πως θα κόψει πρώτος το νήμα. Σε αυτή τη διαδικασία, όμως, υπάρχει ένας αστάθμητος παράγοντας. Γιατί ναι μεν μεγάλη σημασία έχει το τι θα κάνουν οι διεκδικητές του τίτλου στα μεταξύ τους ντέρμπι, αλλά καθοριστικό ρόλο θα παίξει και το τι θα κάνει – ή δεν θα κάνει – η έκτη της κατάταξης της κανονικής περιόδου Λαμία που εξασφάλισε και το τελευταίο εισιτήριο για το μίνι πρωτάθλημα.

Ρεαλιστικά, η ομάδα της Φθιώτιδας δεν έχει κάποιον στόχο σε αυτή τη σειρά των δέκα αγώνων. Πιθανότητες να διεκδικήσει κάποιο ευρωπαϊκό εισιτήριο δεν υπάρχουν, πολύ περισσότερο από την ώρα που για την Ελλάδα φέτος αυτά θα είναι τέσσερα αντί για πέντε και ενώ εκκρεμεί ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος. Άρα, λοιπόν, τι κέρδισε η Λαμία με τη συμμετοχή της στα Play off; Αρχικά, πέντε εντός έδρας παιχνίδια κόντρα στους ισχυρούς του ελληνικού ποδοσφαίρου και άρα ένα σημαντικό ποσό για τα ταμεία της από τα εισιτήρια που θα πωληθούν. Ασφαλώς και την άνεση να παρακολουθήσει την μάχη της παραμονής ως εξωτερικός παρατηρητής. Και θα αναρωτηθεί κανείς «Μα καλά. Ακόμα και στα Play out, να έπαιζε η Λαμία, υπήρχε περίπτωση να κινδυνεύσει με δεδομένο το επίπεδο του φετινού της ρόστερ;». Όχι, είναι η απάντηση. Όμως, αυτό δεν αναιρεί πως τα Play out είναι μία ψυχοφθόρος διαδικασία για τις ομάδες που συμμετέχουν σε αυτά.

Πέντε σεζόν play off, πέντε διαφορετικές «έκτες»

Αφήνουμε τώρα στην άκρη τα δεδομένα κέρδη της Λαμίας από την συμμετοχή της στα Play off και πάμε σε αυτά που «παίζονται». Μπορεί κάποιος να προβλέψει με ασφάλεια αν και πότε η Λαμία θα ξαναβρεθεί σε θέση αντίστοιχη με την φετινή; Δεν μπορεί. Μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός πως το συγκρότημα του Λεωνίδα Βόκολου γίνεται η πέμπτη διαφορετική ομάδα που τερματίζει στο πάνω γκρουπ του ταμπλό τα τελευταία πέντε χρόνια. Την σεζόν 2019/20 όταν και επέστρεψε η διαδικασία των Play off, ήταν ο ΟΦΗ αυτός που τερμάτισε έκτος. Ακολούθησε ο Αστέρας Τρίπολης, στην συνέχεια ο ΠΑΣ Γιάννινα και πέρσι ήταν η σειρά του Βόλου. Τέσσερις διαφορετικές ομάδες με καμία εξ’ αυτών να μην καταφέρνει να επαναλάβει το επίτευγμα της και την αμέσως επόμενη χρονιά. Μάλιστα, οι δύο τελευταίες χρονικά συμμετέχουσες στη διαδικασία, βρίσκονται την φετινή σεζόν σε εξαιρετικά δεινή θέση, μαχόμενες για την παραμονή τους στην κατηγορία.

Από τη μία ο Αστέρας και ο ΠΑΣ, από την άλλη ο ΟΦΗ και ο Βόλος

Σε αυτήν την παρθενική της συμμετοχή, λοιπόν, στα Play off, η Λαμία έχει να παλέψει για μία αξιοπρεπή παρουσία που θα της δημιουργήσει όμορφες αναμνήσεις για το μέλλον. Αν θέλετε, θα της δώσει και μία έξτρα δυναμική ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου. Και μπορεί να αναφέραμε προηγουμένως ότι καμία εκ των τεσσάρων ομάδων που την τελευταία τετραετία έλαβαν μέρος στα Play off, δεν κατάφεραν να επαναλάβουν το επίτευγμά τους, ωστόσο, δεν είχαν και όλες τις ίδιες επιδόσεις μέσα στο μίνι πρωτάθλημα.

Ο ΟΦΗ στην πρώτη του παρουσία κατάφερε την περίοδο 2019/20 να κατακτήσει μόλις δύο βαθμούς. Ο Αστέρας Τρίπολης την αμέσως επόμενη σεζόν, τα πήγε πολύ – πολύ καλύτερα, συλλέγοντας 9 βαθμούς. Αυτή, μάλιστα, είναι και η μεγαλύτερη βαθμολογική συγκομιδή της τελευταίας ομάδας που εξασφάλισε εισιτήριο για τη διαδικασία, από την ημέρα που επέστρεψε το συγκεκριμένο format για τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος. Την σεζόν 2021/22, ο ΠΑΣ Γιάννινα, πραγματοποιώντας αξιοπρεπή πορεία, συνέλλεξε 6 βαθμούς. Τέλος, την περσινή περίοδο, ο Βόλος μπόρεσε να αποσπάσει μόλις μία ισοπαλία σε δέκα αγώνες και άρα να αρκεστεί σε έναν και μόνο βαθμό στο φινάλε του μίνι πρωταθλήματος. Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί πως το μοναδικό θετικό αποτέλεσμα της ομάδας της Μαγνησίας ήταν στη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό, σε ένα στραβοπάτημα που κόστισε πολύ στο τριφύλλι στην εξέλιξη της διαδικασίας!

Συγκεντρωτικά:

Σεζόν Ομάδα Βαθμοί Νίκες Ισοπαλίες Ήττες 2019/20 ΟΦΗ 2 0 2 8 2020/21 Αστέρας Τρίπολης 9 1 6 3 2021/22 ΠΑΣ Γιάννινα 6 1 3 6 2022/23 Βόλος 1 0 1 9 2023/24 Λαμία - - - -

Ποιο είναι το συμπέρασμα από όλα τα παραπάνω; Ότι καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των Play off, θα παίξει και ο βαθμός στον οποίο θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των δέκα αγώνων η Λαμία. Θα μπορέσει να τα καταφέρει το ίδιο καλά – ή και ακόμα καλύτερα – από τον Αστέρα Τρίπολης και τον ΠΑΣ Γιάννινα; Ή θα μιμηθεί τις αναιμικές παρουσίες του ΟΦΗ και του Βόλου; Η απάντηση στα προσεχώς!