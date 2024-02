Στη διάθεση της Μπαρτσελόνα φέρεται να βρίσκεται ο Τόμας Τούχελ με τον Γερμανό τεχνικό να έχει αυτοπροταθεί στους «μπλαουγκράνα» σύμφωνα με τα καταλανικά Μέσα.

Τον επόμενο προπονητή της ψάχνει εδώ και μερικές ημέρες η Μπαρτσελόνα, με τον Τσάβι να έχει ανακοινώσει ότι στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει από τους «μπλαουγκράνα» 2,5 χρόνια μετά την πρόσληψη του.

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα από τη Βαρκελώνη, ο Τόμας Τούχελ έχει θέσει τον εαυτό του στη διάθεση των «μπλαουγκράνα» και περιμένει την πρόταση τους. Όπως υποστηρίζει η «Mundo Deportivo» ο Γερμανός τεχνικός αυτοπροτάθηκε πριν από λίγες ημέρες στην Μπαρτσελόνα, θέλοντας να αναλάβει τα ηνία από το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ένα δημοσίευμα που μοιάζει να ρίχνει... λάδι στη φωτιά στις δηλώσεις που έκανε πρόσφατα ο Τούχελ ο οποίος τόνισε ότι θα ήθελε να δοκιμάσει τον εαυτό του και πάλι στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Ισπανία.

🚨🎖️| Tuchel has 𝐎𝐅𝐅𝐄𝐑𝐄𝐃 himself to Barcelona. 🇩🇪



[@mundodeportivo via @ffpolo] pic.twitter.com/9LAQiZdhS8