Με τον Ντάνιελ Ποντένσε και τον Τσικίνιο να είναι ανάμεσα στις επιλογές του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου στο βασικό σχήμα θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός κόντρα στον ΟΦΗ.

Στο πρώτο παιχνίδι στη μετά-Καρβαλιάλ εποχή, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στο Φάληρο και ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος έκανε γνωστή εντεκάδα για το ματς.

Συγκεκριμένα, σε σύστημα 4-2-3-1, ο Πασχαλάκης ξεκινάει κάτω από τα δοκάρια, με τους Ορτέγα, Κάρμο, Μπιανκόν και Ροντινέι στην τετράδα της άμυνας.

Ο Τσικίνιο θα μοιραστεί τη μεσαία γραμμή με τον Έσε, ενώ ως εξτρέμ θα αγωνιστούν οι Ποντένσε και Μασούρας. Τέλος, ο Ελ Καμπί θα είναι στην κορυφή έχοντας τον Φορτούνη πίσω του.

Τέλος να πούμε πως στον πάγκο θα είναι κανονικά και ο Ρούμπεν Βέζο και ο Ζοβάνε Καμπράλ που αποκτήθηκαν την τελευταία μέρα των μεταγραφών.

🔴⚪️ Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΟΦΗ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against OFI is powered by @Stoiximan!#Olympiacos #OLYOFI #slgr #Stoiximan pic.twitter.com/DDs7s0RhrZ