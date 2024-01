Το Ουζμπεκιστάν του Τζαλολίντιν Μασαρίποφ νίκησε την Ταϊλάνδη με 2-1 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Asian Cup. Έδωσε ασίστ ο μεσοεπιθετικός του Πανσερραϊκού.

Στους «8» του Asian Cup προκρίθηκε το Ουζμπεκιστάν. Η ομάδα του Τζαλολίντιν Μασαρίποφ νίκησε με 2-1 την Ταϊλάνδη και προκρίθηκε στα προημιτελικά του κορυφαίου τουρνουά του ασιατικού ποδοσφαίρου, όπου θα αντιμετωπίσει το Κατάρ, το οποίο απέκλεισε την Παλαιστίνη.

Ο μεσοεπιθετικός του Πανσερραϊκού και αρχηγός των Ουζμπέκων ήταν βασικός κόντρα στην Ταϊλάνδη, αγωνίστηκε 82 λεπτά και μάλιστα έδωσε ασίστ στο δεύτερο γκολ της εθνικής του ομάδας. O Μασαρίποφ μετράει με το εθνόσημο 59 εμφανίσεις, με 12 γκολ και εννέα ασίστ.

