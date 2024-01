Ακόμη μία σπουδαία μεταγραφική κίνηση από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έντυσε στα πράσινα τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς που υπέγραψε ηγεμονικό συμβόλαιο με το Τριφύλλι, επιβεβαιώνοντας ακόμη μία μεγάλη αποκάλυψη του Gazzetta! Ανοιχτό το πότε θα ενσωματωθεί στην ομάδα του Φατίχ Τερίμ.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την υπέρβαση, έβαλε το μεταγραφικό... γλυκό στον φετινό εντυπωσιακό Ιανουάριο και έκανε δικό του, τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς, σε μία από τις κορυφαίες κινήσεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, καθώς μιλάμε για τον βασικό αμυντικό μέσο της Εθνικής Σερβίας και πρωταγωνιστικό στέλεχος της Χετάφε, στα 29 του.

Ο έμπειρος χαφ αποδέχθηκε την ηγεμονική πρόταση του Τριφυλλιού και προβάρει την πράσινη φανέλα, επιβεβαιώνοντας ακόμη μία μεγάλη αποκλειστικότητα του Gazzetta που αποκάλυψε το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για την περίπτωσή του, δίνοντας και την ανάλογη συνέχεια.

Ο Μαξίμοβιτς θα πρέπει να λογίζεται παίκτης του Παναθηναϊκός τουλάχιστον από το καλοκαίρι του 2024. Αυτή την στιγμή παραμένει ανοιχτό το αν θα φορέσει από τώρα την φανέλα του συλλόγου ή όταν ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του με την Χετάφε.

Για να έρθει από τώρα, το Τριφύλλι θα πρέπει να τα βρει με τον ισπανικό σύλλογο που αξιώνει ένα ποσό, το οποίο προφανώς και μπορεί να καλύψει η διοίκηση του ελληνικού κλαμπ.

Η απόφαση θα παρθεί από τον Φατίχ Τερίμ για το πότε θα έρθει στην ομάδα ο Μαξίμοβιτς, με τον Τούρκο προπονητή να έχει τέσσερις διαθέσιμες λύσεις στο ''6''. Τον Αράο, τον Κώτσιρα που πλέον τον υπολογίζει εκεί, τον Ρούμπεν και τον Ζέκα.

Το who is who του Νεμάνια Μαξίμοβιτς