Αποθέωσε τον Μουρίνιο ο Καρβαλιάλ: «Ένας γίγαντας θα είναι πάντα γίγαντας…»

Ο Κάρλος Καρβαλιάλ αναφέρθηκε στον Ζοζέ Μουρίνιο λίγες ώρες μετά τη λύση του συμβολαίου του έμπειρου προπονητή με τη Ρόμα.

Σαν... βόμβα έσκασε η ανακοίνωση της Ρόμα, η οποία έκανε γνωστό ο Ζοζέ Μουρίνιο αποτελεί παρελθόν από την άκρη του πάγκου της, μετρώντας ένα τρόπαιο Conference League και μία συμμετοχή στον τελικό του Europa League.

Ο Πορτογάλος τεχνικός είναι ελεύθερος να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και δέχθηκε ένα κύμα... αγάπης κάτω από το post που έκανε όπου έγραψε «Τα λέμε Ρόμα».

Ο Κάρλος Καρβαλιάλ δεν έλειψε από αυτό και έδειξε στα σχόλια τον θαυμασμό του για τον ίδιο, γράφοντας: «Ένας γίγαντας θα είναι πάντα γίγαντας…»

One giant will always a Giant… 🙏