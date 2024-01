Ο κ. Νικολακόπουλος περιγράφει στο blog του στο Gazzetta την πραγματική κατάσταση στον Ολυμπιακό ενόψει της συνέχειας.

Σε ανύποπτο χρόνο είχα εκφράσει την άποψη ότι είναι μισή αλήθεια αυτό που λέγεται, ότι το πρωτάθλημα κρίνεται στα ντέρμπι, λόγω πλέον και των πλέι οφς. Και ότι η άλλη μισή αλήθεια είναι ότι το πρωτάθλημα κρίνεται στα παιχνίδια με τους μικρούς.

Ας δούμε τη βαθμολογία:

Από τη μία έχουμε τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να έχουν χάσει βαθμούς μόνο σε ένα αγώνα ο καθένας με τους μικρούς (εκτός έδρας 2-3 από Ατρόμητο και 0-1 από ΟΦΗ αντίστοιχα). Κι από την άλλη έχουμε την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό να συναγωνίζονται ποιος θα κάνει τις περισσότερες γκέλες σε τέτοια παιχνίδια. Κάπως έτσι, η ΑΕΚ έχει ήδη 11 χαμένους βαθμούς, με την ήττα 0-2 από τον ΟΦΗ εκτός έδρας και τις ισοπαλίες εντός έδρας 1-1 με Πανσερραϊκό και εκτός έδρας πάλι με Πανσερραϊκό 2-2, με Κηφισιά 1-1 και με Παναιτωλικό 2-2. Και ο Ολυμπιακός έχει εφτά χαμένους βαθμούς από την εκτός έδρας ήττα 0-1 από τη Λαμία και τις επίσης εκτός έδρας ισοπαλίες με Βόλο 2-2 κι Ατρόμητο 0-0.

Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η βαθμολογία θα μπορούσε να είναι εντελώς διαφορετική αυτή την στιγμή, εάν οι απώλειες των μεγάλων στα παιχνίδια με τους μικρούς δεν ήταν τόσο διαφορετικές. Τότε, όντως θα μετρούσε τι έκαναν στα ντέρμπι και η ΑΕΚ θα ήταν ήδη μεγάλο φαβορί για τον τίτλο, ο δε Ολυμπιακός πολύ πιο κοντά σε ΠΑΟΚ και ΠΑΟ…

Τα γράφω αυτά γιατί ο Ολυμπιακός έχει το απόγευμα ένα πολύ κρίσιμο βαθμολογικά παιχνίδι, στην Κηφισιά, μέσα από το οποίο είτε θα μας πει ότι «είναι ακόμη εδώ», είτε θα μας πει ότι «δεν μπορεί». Θα μου πείτε ένα παιχνίδι στην Καισαριανή κόντρα σε μία νεοφώτιστη ομάδα θα μας πει τόσο σοβαρά πράγματα; μα είναι απλό: ο Ολυμπιακός προέρχεται από τρεις αγωνιστικές στις οποίες έχει μια ισοπαλία (στο Περιστέρι) και δύο ήττες (από Λαμία και ΑΕΚ). Η, αν θέλετε προέρχεται από πέντε αγωνιστικές στις οποίες έχει μία νίκη, δύο ισοπαλίες και δυο ήττες, αν προσθέσουμε και την ισοπαλία του στο Βόλο και τη νίκη του με τον Παναιτωλικό, στα δύο παιχνίδια πριν από την τελευταία τριάδα αγώνων του.

Όταν έχεις έναν τέτοιο απολογισμό, που αναπόφευκτα σε έχει φέρει οκτώ βαθμούς πίσω από τον ΠΑΟ και έξι πίσω από την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, εάν δεν μπορείς να κερδίσεις ούτε την Κηφισιά στην Καισαριανή, τότε είναι σαν να λες ότι απλά δεν μπορείς. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Δηλαδή, πώς θα μειώσει μετά τη διαφορά; Κερδίζοντας όλα τα ντέρμπι, ενώ μέχρι τώρα στα πέντε πρώτα του πρωταθλήματος (με ΑΕΚ 1-1 και 1-2 , με ΠΑΟ 1-1 που έγινε 0-3 στα χαρτιά και με ΠΑΟΚ 2-4) δεν έχει κερδίσει κανένα;…

Αντιθέτως, εάν επιστρέψεις στις νίκες κόντρα στην Κηφισιά, και σε συνδυασμό με το ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟ, που θεωρητικά είναι πιο κοντά στο Χ και στον άσο, τότε ο Ολυμπιακός θα μειώσει τη διαφορά του από την κορυφή στους έξι βαθμούς. Όχι ότι θα είναι μικρή η διαφορά! Κάθε άλλο. Αλλά τέλος πάντως, θα έχει να λέει ότι υπάρχει μπροστά του ακόμη μισό πρωτάθλημα (18 αγωνιστικές σε σύνολο 36) για να κάνει μία προσπάθεια μήπως μπορέσει και μπει πάλι στο παιχνίδι του τίτλου.

Και είναι και ο ψυχολογικός παράγοντας. Φέρνεις ισοπαλία η, χάνεις με την Κηφισιά σήμερα, με τι ηθικό πας να παίξεις την Τετάρτη τη ρεβάνς Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό, αλλά και την προσεχή Κυριακή στο Χαριλάου με τον φορμαρισμένο Άρη για το πρωτάθλημα; Ενώ επιστρέφοντας στα νικηφόρα αποτελέσματα σήμερα, δημιουργείται μία κάπως καλύτερη ψυχολογική κατάσταση στην ομάδα. Παίρνει ρε παιδί μου μία ανάσα, αν σκεφθεί κανείς ότι η ομάδα βρίσκεται τώρα υπό πίεση αφού βάζοντας και το 1-1 με τον ΠΑΟ στο πρώτο ματς Κυπέλλου, έχει στη σειρά τέσσερα παιχνίδια χωρίς νίκη! Με δύο ισοπαλίες (Ατρόμητο, ΠΑΟ) και δύο ήττες (Λαμία, ΑΕΚ).

Η δε Κηφισιά δεν είναι αντίπαλος να τον υποτιμήσεις. Θα έλεγα ότι είναι μία κάπως περίεργη και σίγουρα ασταθής ομάδα. Από τη μία υποχρεώνει σε ισοπαλία εντός έδρας την ΑΕΚ (1-1) κι εκτός έδρας τον Άρη (1-1) και χάνει πολύ δύσκολα από τον ΠΑΟ εντός έδρας (0-1) και τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (1-2) κι από την άλλη τρώει τέσσερα από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη και έξι από τον ΠΑΟΚ στην Καισαριανή. Κι έτσι είναι και στα υπόλοιπα παιχνίδια της! Από τη μία τρώει τριάρες από ΠΑΣ (εκτός έδρας), Παναιτωλικό, Ατρόμητο κι από την άλλη κερδίζει 4-2 εντός έδρας τον ΠΑΣ και φέρνει 4-4 εντός έδρας με τον Πανσερραϊκό, από τον οποίο έχανε 0-3 και 2-4!

Ακριβώς, όμως, τέτοιες ομάδες πρέπει να μην τις υποτιμάς. Γιατί στην καλή τους ημέρα, μπορεί να κάνουν τη ζημιά. Κι επειδή ακούω ότι η Κηφισιά θα έχει πολλές απουσίες, εγώ αυτά τα ακούω βερεσέ. Ο Βόλος να δείτε τι απουσίες είχε όταν έπαιξε με τον Ολυμπιακό. το τελικό αποτέλεσμα ήταν 2-2, σωστά; Και με πάνω από 5.000 Ολυμπιακούς στο Πανθεσσαλικό.

Άσχετο: ο Ολυμπιακός αυτή την στιγμή έχει πέντε ξένους (Ρόντινεϊ, Ορτέγκα, Μαντί, Ελ Κααμπί, Πορόζο). Και ξέρουμε ότι δικαιούνται να παίζουν πέντε. Με τον Πορόζο να μην υπολογίζεται, υπάρχει η δυνατότητα αυτή την στιγμή για απόκτηση ξένου χωρίς κοινοτικό διαβατήριο. Και νομίζω ότι αντίθετα απ΄ ότι γράφει το transfermarkt, ο Μουσράτι έχει κοινοτικό, ενώ ο Γκαστόν Ερνάντες δεν έχει.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Έτοιμος να πάρει τα ρίσκο του φαίνεται σήμερα ο Καρβαλιάλ. Αν δεν αλλάξει κάτι για την ενδεκάδα σε σχέση με τα όσα φανέρωσε χθες, θα ξεκινήσει με όλους τους βασικούς στην επίθεση κόντρα στην Κηφισιά. Προφανώς το σκεπτικό είναι να μπει δυνατά ο Ολυμπιακός και ει δυνατό να καθαρίσει το παιχνίδι γρήγορα, ώστε να κάνει μετά και συντήρηση ενόψει της ρεβάνς του Κυπέλλου την Τετάρτη.

Το πλάνο είναι πολύ λογικό. Μόνο που υφίσταται αναπόφευκτα κι ένα ερώτημα. Τι θα συμβεί αν στραβώσει το ματς; Τι κινήσεις θα έχει να κάνει ο προπονητής στο β΄ ημίχρονο για να το ισιώσει; Με απόντες τον Ελ Κααμπί, αλλά και τους Αλεξανδρόπουλο, Ρίτσαρντς. Οι επιλογές που θα έχει στον πάγκο είναι ο Γιόβετιτς (που έχει να σκοράρει 3,5 μήνες), ο Ελ Αραμπί (προερχόμενος από απουσία ενός μηνός λόγω θλάσης) κι ο Ζέλσον Μαρτίνς, που ουσιαστικά έχει να παίξει 11 μήνες.

Για να είμαστε ρεαλιστές, ο Καρβαλιάλ με τις απουσίες δεν έχει και πολλές επιλογές. Ίσως το μόνο που μπορεί να κάνει σήμερα για να έχει ένα καλό όπλο στον πάγκο (π.χ. τον Ποντένσε), είναι να παίξει με δύο φορ (Γιόβετιτς, Ναβάρο) και τους Μασούρα και Φορτούνη πλάγια.

Και για το τέλος ένα

Vá lá #Benfica. Só falta um Lateral Direito...

"Hijack" ao negócio do Rio Ave com o Olympiacos por favor! 🙏

O Costinha, no Benfica, tem tudo para vir a ser o Lateral Direito da Seleção Nacional 🇵🇹. pic.twitter.com/PNR9BHz3TB