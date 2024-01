Μπουλούτ: «Θα ήθελα τον Μπακασέτα, αλλά έχει πολύ καλές προτάσεις από Παναθηναϊκό και Μπεσίκτας»

Ο Ερόλ Μπουλούτ ρωτήθηκε για την περίπτωση του Τάσου Μπακασέτα και τόνισε πως η Κάρντιφ δεν μπορεί να τον πάρει, καθώς έχει μεγάλες προτάσεις από Παναθηναϊκό και Μπεσίκτας.

Ο Τάσος Μπακασέτας είχε συνδεθεί τις προηγούμενες ημέρες μέσω δημοσιευμάτων από το εξωτερικό με την Κάρντιφ αλλά σύμφωνα με τον Ερόλ Μπουλούτο η περίπτωση του δεν είναι εφικτή. Ο Τούρκος τεχνικός των Ουαλών σε δηλώσεις του τόνισε πως θα ήθελε στην ομάδα του τον αρχηγό της Εθνικής Ελλάδας, αλλά κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί, καθώς ο διεθνής μεσοεπιθετικός έχει μεγάλες προτάσεις από την Μπεσίκτας και τον Παναθηναϊκό.

«Σχετικά με τον Μπακασέτα, θα ήθελα πολύ να τον έχω εδώ, αλλά δεν θα ήταν δυνατό να τον πάρουμε. Πρέπει να το σβήσουμε από το μυαλό μας. Διαγράψτε το και μην επικεντρωθείτε πολύ στον Μπακασέτα, γιατί έχει πολύ καλές προσφορές από μεγάλους συλλόγους όπως η Μπεσίκτας και ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε σε αυτό το επίπεδο προσφορών», ανέφερε ο Ερόλ Μπουλούτ στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου του αγώνα με τη Λιντς.

Bulut Speaks out on Bakasetas👇



"We have to delete this from our minds. Cancel it and not focus too much on Bakasetas, because he has really good offers from big clubs like Besiktas and Panathinaikos want him back.



"We can not deal with them at the same level." pic.twitter.com/u39kCVSdgj