Επίσημη μορφή πήρε η μεταγραφή του Γκουστάβο Σκάρπα στην Ατλέτικο Μινέιρο και έγινε πρακτικά ο πρώτος παίκτης του Ολυμπιακού που αποχωρεί πριν καλά καλά κλείσει ο Δεκέμβρης.

Οριστικό και επίσημο είναι πια το deal Σκάρπα - Ατλέτικο Μινέιρο με τις βραζιλιάνικες πηγές να αναφέρουν νωρίτερα πώς είχε απορρίψει τη Φλαμένγκο παρότι του έδινε πιο καλό συμβόλαιο. Το τιτίβισμα της Ατλέτικο - που τον έχει σε φωτό με skateboard (καθώς είναι κάτι που αρέσει πολύ στον Σκάρπα) - σημειώνει:

Το δώρο από τον Άγιο Βασίλη απαντήθηκε. Ο 29χρονος μέσος, κορυφαίος παίκτης του βραζιλιάνικου Πρωταθλήματος του 2022, υπέγραψε με την ομάδα έως τον Δεκέμβριο του 2027. Στα προηγούμενα χρόνια έπαιξε σε Παλμέιρας, Νότιγχαμ Φόρεστ και Ολυμπιακό. Πάμε μαζί Σκαρπίνια!

SCARPA É DO GALO!



A Massa pediu e nós atendemos! O meio-campista de 29 anos, melhor jogador do @Brasileirao 2022, assina com o Clube até dezembro de 2027! Nos últimos anos, o atleta passou por Palmeiras, Nottingham Forest-ING e Olympiacos-GRE!



Vamos juntos,… pic.twitter.com/KBUp14vqaH