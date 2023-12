Ο Δημήτρης Πέλκας βρήκε δίχτυα στην ισόπαλη αναμέτρηση της Μπασάκσεχιρ με την Τράμπζονσπορ στην Τραπεζούντα με σκορ 1-1. Βασικός ο Μπακασέτας, στον πάγκο οι Φούντας και Κουρμπέλης.

Ο Δημήτρης Πέλκας βρήκε δίχτυα σε δεύτερο διαδοχικό ματς και τρίτη φορά στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια της Μπασάκσεχιρ. Στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης στην έδρα της Τράμπζονσπορ ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ, Ζοάο Φιγκεϊρέδο έβγαλε τη σέντρα και ο Έλληνας μεσοεπιθετικός με κεφαλιά άνοιξε το σκορ. O 30χρονος διεθνής έχει τέσσερα γκολ σε 15 εμφανίσεις μέσα στη σεζόν.

Εν τέλει οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1. Για τους γηπεδούχους ο Τάσος Μπακασέτας ήταν βασικός και αναντικατάστατος, ενώ στον πάγκο έμειναν ο Ταξιάρχης Φούντας και ο Δημήτρης Κουρμπέλης.

BAŞAKŞEHIR TAKES THE LEAD IN TRABZON!!



DIMITRIOS PELKAS, BACK-TO-BACK GAMES WITH A GOAL!!



11' Trabzonspor 0 - 1 Başakşehirpic.twitter.com/DFcXv4E3i8