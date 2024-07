«Ο Μπα υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την Μπασακσεχίρ»

Σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα, ο Ουσεϊνού Μπα υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την Μπασακσεχίρ στην οποία αγωνιζόταν ως δανεικός.

Ο Σάντι Αουνά αποκάλυψε πως ο Ουσεϊνού Μπα του Ολυμπιακού θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπασακσεχίρ, στην οποία αγωνιζόταν ως δανεικός την περσινή σεζόν από τους «ερυθρολεύκους».

Ο Γάλλος δημοσιογράφος έκανε μία ανάρτησή στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα X όπου ενημέρωσε πως ο 28χρονος Σενεγαλέζος κεντρικός αμυντικός, που έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2025 με τους Πειραιώτες, θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με το τουρκικό κλαμπ χωρίς όμως αναφέρει τίποτα σχετικά με το πως αυτός θα αποδεσμευθεί από τη νυν ομάδα του.

Την περασμένη σεζόν όπου ο Μπα αγωνίστηκε στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης πραγματοποίησε 25 συμμετοχές, δίνοντας και μία ασίστ στα περισσότερα από 2 χιλ. λεπτά που αγωνίστηκε.

✍️ Ousseynou Ba will sign a contract valid until June 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣ to Istanbul Başakşehir pic.twitter.com/tuEZjFkbxJ