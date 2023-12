Ο Ισπανός τεχνικός του Ολυμπιακού ξεκινά το ματς με τον Βόλο εκτός έδρας με τον Μπιανκόν στο κέντρο της άμυνας, τον Ιμπόρα στον άξονά του και τον Μπιελ στη γραμμή κρούσης της ομάδας.

Ειδικότερα η διάταξη του Ολυμπιακού με τις αλλαγές σε επίπεδο προσώπων σε σχέση με τη Φράιμπουργκ (Μπιανκόν, Μπιελ και Ιμπόρα) έχει ως εξής: Πασχαλάκης τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Μπιανκόν, Ρέτσο και Ροντινέι, κέντρο με Μαντί Καμαρά και Ιμπόρα και πίσω από τον φορ Ελ Καμπί τους Μασούρα, Φορτούνη και Μπιελ. Ο Ολυμπιακός στον Βόλο θα έχει και τη μεγάλη στήριξη του κόσμου του καθώς θα είναι εκεί 5.000 και πλέον φίλαθλοί του.

Να τονιστεί ξανά πώς εκτός λόγω τραυματισμών είναι οι Ποντένσε, Γιόβετιτς, Σκάρπα, Φρέιρε και Πορόζο. Επίσης εκτός πλάνων έχουν τεθεί ο Σολμπάκεν και ο Βρουσάι που πήγε στη β' ομάδα.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Βόλο ΝΠΣ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Volos NFC is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #VOLOLY #Stoiximan pic.twitter.com/avxNk2cG10