Σε συμφωνία με τη γνωστή πλατφόρμα δεδομένων, στατιστικών και αναλύσεων ποδοσφαιριστών, Statsbomb, έφτασε ο Παναθηναϊκός.

Σε μια σημαντική συμφωνία όσον αφορά τα δεδομένα των ποδοσφαιριστών του, έφτασε ο Παναθηναϊκός.

Η γνωστή πλατφόρμα, Statsbomb, ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τους «πράσινους», βάζοντας έτσι το «τριφύλλι» σε έναν πρωτοποριακό κύκλο που έχει ως στόχο την καλύτερη ανάλυση των ποδοσφαιριστών και την άμεση βελτίωση τους.

Πρόκειται για μια από τις πιο μεγάλες πλατφόρμες που προσφέρει δεδομένα, στατιστικά και άμεσες αναλύσεις των ποδοσφαιριστών. Η Statsbomb προσφέρει σε όλες τις ομάδες με τις οποίες συνεργάζεται, τα στατιστικά όλων των ποδοσφαιριστών, αλλά και τις αναλύσεις τους σε κάθε παιχνίδι, στοχεύοντας στα σημεία που μπορεί να βελτιώσει ο κάθε ποδοσφαιριστής ξεχωριστά.

Στην οικογένεια της πλατφόρμας, βρίσκονται συνολικά περισσότερες από 200 ομάδες παγκοσμίως, ανάμεσα τους σύλλογοι όπως η Ρόμα, η Ντόρτμουντ, η Λέστερ και η Σέλτικ. Ο Παναθηναϊκός θα έχει τη δυνατότητα της πρόσβασης στην αποκλειστική πλατφόρμα της Statsbomb, η οποία προσφέρει μεταξύ άλλων και διάφορες μετρήσεις όσον αφορά το IQ, αλλά και το σκάουτινγκ των αντιπάλων ομάδων.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα δουλέψουμε με τον Παναθηναϊκό, καθώς συνεχίζουμε να αναβαθμίζουμε την παρουσία μας στην ελληνική αγορά. Ανυπομονούμε να δούμε τι θα καταφέρει φέτος η ομάδα στην Super League και στο Europa League», δήλωσε ο Υπεύθυνος Πωλήσεων της πλατφόρμας, Φλάβιο Φούσι.

We are pleased to announce our partnership with Panathinaikos FC 🟢⚪@paofc_ will gain access to our advanced analytics platform StatsBomb IQ and contextual event data for the upcoming seasons



Read more about the announcement 🔽https://t.co/vlLeT2vhId