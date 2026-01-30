Μπενίτεθ: «Δύσκολο αυτό που έκανε ο Ταμπόρδα, δεν με ενδιέφεραν οι πιθανοί αντίπαλοι»

Τα λόγια του Ράφα Μπενίτεθ στην συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε μετά την ισοπαλία του Παναθηναϊκού με την Ρόμα με το σκορ στο 1-1.

Ο Ράφα Μπενίτεθ εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την εικόνα που είχε η ομάδα στο ματς κόντρα στην Ρόμα σ' αυτό το 1-1 στο ΟΑΚΑ, σε ματς που οι «πράσινοι» έπαιζαν με παίκτη παραπάνω από το 15ο λεπτό λόγω της αποβολής του Μαντσίνι με απευθείας κόκκινη κάρτα για ανατροπή του Πάντοβιτς.

Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε πως βάσει των δυσκολιών που υπήρχαν η ομάδα του έδειξε ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο κι αυτό ήταν το βασικό ζητούμενο στο αποψινό παινχίδι.

Για τον σκόρερ Βισέντε Ταμπόρδα ανέφερε πως ήταν δύσκολο αυτό που έκανε, επειδή δεν είχε ρυθμό ενώ ανέφερε πως είχε γίνει και σχετικό αστείο πριν την έναρξη του ματς ότι θα σκοράρει το νικητήριο τέρμα απόψε, πράγμα που σχεδόν κατάφερε.

Τέλος, τόνισε δεν ήξερε την πορεία της ομάδας κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, αφού έπρεπε να συγκεντρωθεί σ' αυτό, ωστόσο και μετά την λήξη του δεν τον ενδιέφερε τόσο με ποιες ομάδες διασταυρώθηκαν οι «πράσινοι», αφού ήξερε πως θα έπεφτε με κάποια καλή ομάδα.

Ξεκαθάρισε πως είναι έτοιμος να αντιμετωπίζει οποιονδήποτε από τους δύο υποψήφιους αντιπάλους.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ράφα Μπενίτεθ

Για την εικόνα της ομάδας απόψε με την ενδεκάδα «ανάγκης»:

«Θέλω να συγχαρώ την ομάδα. Κάθε παίκτη ξεχωριστά. Ο Ρενάτο είχε ένα μικρό πρόβλημα, όμως μπήκε στο γήπεδο και τα πήγε καλά. Είχαμε προκριθεί, αλλά θέλαμε να τα πάμε καλά. Θέλαμε να παλέψουμε κόντρα στην Ρόμα όπως το κάναμε».

Για το γκολ του Ταμπόρδα και την θέση του στην ιεραρχία:

«Κάναμε ένα αστείο πριν το ματς ότι θα σκοράρει το νικητήριο γκολ και σχεδόν το έκανε. Είμαι χαρούμενος με όλους τους παίκτες και ειδικά με αυτόν. Δεν είναι εύκολο να παίζεις και να σκοράρεις όταν δεν έχεις ρυθμό».

Για ότι αντιμετώπισε τον Γκασπερίνι:

«Ξέρουμε ότι ο Γκασπερίνι είναι ένας πολύ καλός προπονητής. Γι' αυτό δίνω κρέντιτς στην ομάδα για την εικόνα μας, γιατί κάναμε κόντρα στην Ρόμα του Γκασπερίνι».

Για το αν νιώθει αδικημένος στο τέλος της βραδιάς κι αν έχει προτίμηση για τον αντίπαλο στα play offs:

«Για να είμαι δίκαιος δεν ήξερα που ήμασταν, γιατί έπρεπε να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι. Ακόμα και μετά το παιχνίδι δεν ανησυχούσα για τους αντιπάλους μας. Σίγουρα θα παίζαμε με κάποια καλή ομάδα. Δεν έχει σημασία αν θα είναι η Νότιγχαμ Φόρεστ ή Βικτόρια Πλζεν».