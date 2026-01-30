Μπενίτεθ: «Πικρό το 1-1, δουλεύουμε σκληρά για τις μεταγραφές»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ αναφέρθηκε στο ισόπαλο 1-1 με τη Ρόμα και στην προσπάθεια που γίνεται για τη μεταγραφική ενίσχυση.

Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος με 1-1 κόντρα στη Ρόμα στο τελευταίο ματς της League Phase του Europa League και ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε μετά το τέλος της αναμέτρησης στην κάμερα του ΑΝΤ1.

Για το 1-1 με τη Ρόμα: «Το τελικό 1-1 είναι πικρό όπως πήγε το ματς και με το αριθμητικό πλεονέκτημα που είχαμε. Σήμερα τα προβλήματα ήταν πολλά. Είχαμε 11 επαγγελματίες ετοιμοπόλεμους, παιδιά από την ακαδημία στον πάγκο και τον Ταμπόρδα με πυρετό. Ήταν πολύ δύσκολο το σημερινό ματς από κάθε πλευρά».

Για την επιλογή Βικτόρια Πλζεν ή Νότιγχαμ Φόρεστ: «Δεν έχω κάποια προτίμηση φυσικά, θα περιμένουμε την αυριανή κλήρωση και θα δουλέψουμε σωστά, ώστε να προετοιμαστούμε για τα παιχνίδια που θα έρθουν, με στόχο να επανέλθουν και οι απόντες μας».

Για τα παιδιά από την ακαδημία που πήραν ευκαιρία: «Πολύ σημαντικό να στηριχτούμε στην ακαδημία μας, να έχουμε περισσότερες επιλογές στο μέλλον. Ήταν σημαντικό σήμερα, με τόσες απουσίες, που πήραν τις ευκαιρίες τους».

Για το μεταγραφικό «παράθυρο» και τι κινήσεις θα γίνουν: «Θα μπορούσα να πω κάτι, αλλά δεν θα το κάνω. Δουλεύουμε σκληρά σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο, αυτό να ξέρετε και θα μάθετε ότι προκύψει».