Ο Ολυμπιακός παρότι δεν έπιασε τόσο καλά επίπεδα απόδοσης ξεπέρασε και το εμπόδιο του Παναιτωλικού με 3-1 σε μία ημέρα με έναν... μαγικό Φορτούνη και έναν εξαιρετικό Μαντί. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Οι Ερυθρόλευκοι στην επάνοδό τους στο ελληνικό Πρωτάθλημα με τον Παναιτωλικό δεν έπιασαν γενικά την καλύτερη δυνατή απόδοση και ειδικά στο α' μέρος είχαν κάποια αρνητικά διαστήματα. Παρόλα αυτά συνολικά έβγαλαν πιο καλή μεσοεπιθετικά εικόνα από τον Παναιτωλικό και πήραν μία αρκετά άνετη - όπως εξελίχθηκε στη συνέχεια το ματς - νίκη με 3-1.

Ο Ολυμπιακός έχει την ευτυχία και την τύχη να διαθέτει παίκτες με την προσωπικότητα και την ποιότητα των Φορτούνη και Μαντί Καμαρά. Έχεις τέτοιους παίκτες και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Για τον Φορτούνη δεν είναι μόνο η γκολάρα που που βάζει. Είναι όλη του η συμμετοχή στο δημιουργικό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Παίζει εξτρέμ, παίζει δεκάρι, παίζει ότι μπορεί να φανταστεί κανείς.

Το standing ovation του Μαρτίνεθ στον πάγκο που τον χειροκροτούσε όρθιος λέει πολλά και δείχνει πολλά σε σχέση με την αξία του Κώστα Φορτούνη και των όσων προσφέρει. Ο «Φόρτου» με βάση τους αριθμούς του πηγαίνει για double double φέτος καθώς είναι μία... ανάσα από το να ξεπεράσει πλέον τα 10 γκολ αλλά και τις 10 ασίστ στη φετινή αγωνιστική περίοδο. Και ένας Φορτούνης που είχε συμμετοχή σχεδόν και στα 3 γκολ του Ολυμπιακού στον αγώνα με τον Παναιτωλικό (όπου ο Μασούρας by the way είχε 2 ασίστ).

Ο Μαντί Καμαρά από την άλλη έβγαλε εκ νέου θετικότατο πρόσημο. Αμυντικά, τακτικά, δημιουργικά και γενικότερα. Ο Μαντί εάν εξαιρέσουμε το λάθος στη φάση που έβγαλε ο Βοϊλης με σουτ άλλο σημαντικό λάθος δεν έχει κάνει. Παραμένει μία τρομερά σπουδαία σταθερά για την ομάδα του Ντιέγκο Μαρτίνεθ.

Ο αγωνιστικός προβληματισμός με Μπιελ και η επιστροφή του Ελ Καμπί στα γκολ

Ο Πεπ Μπιελ ξεκίνησε βασικός με τον Μαρτίνεθ να δείχνει τη διάθεση να τον στηρίξει αγωνιστικά. Ο Ισπανός όμως αγωνιστικά υπήρξε ιδιαίτερα κακός ξανά. Ίσως και να ήταν ο χειρότερος παίκτης του γηπέδου. Από το λάθος το δικό του δέχεται το τέρμα ο Ολυμπιακός και επιθετικά είχε μία άντε μαξ δύο καλές ενέργειες. Και πάλι όμως ακόμα και τη στιγμή που βρέθηκε μία ανάσα από το γκολ δεν τα κατάφερε. Ένας παίκτης με τέτοια χαρακτηριστικά όπως ο Μπιελ δεν γίνεται να έχει τέτοια εικόνα σε μία ομάδα επιπέδου Ολυμπιακού. Ο ίδιος φαίνεται να έχει χάσει την πίστη στον εαυτό του και στις δυνατότητές του.

Ο Ελ Καμπί πάντως βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα για πρώτη φορά μετά τις 27 Σεπτεμβρίου φτάνοντας τα 10 τέρματα συνολικά με τη φανέλα των Πειραιωτών. Είχε δηλαδή να σκοράρει σχεδόν 2 μήνες. Πολύ σημαντικό λοιπόν που σκόραρε ξανά. Σημαντικό για την ψυχολογία του. Ο Ολυμπιακός πάντως θα πρέπει να είναι πιο alert αγωνιστικά ως προς τη συνέχεια καθότι τον περιμένουν ακόμα πιο δύσκολα ματς όπως με τη Φράιμπουργκ στη Γερμανία.

Υ.Γ. Για πρώτο ματς ο Μπιανκόν έκανε μία πολύ καλή προσπάθεια έχοντας βέβαια και αυτός κατά ένα μέρος την ευθύνη του στη φάση του γκολ του Χατζηθεοδωρίδη. Θέλει ακόμα χρόνο ο Γάλλος και δεν θα κριθεί φυσικά από ένα ματς. Διάθεση πάντως έβγαλε.

Υ.Γ. 2 Η τοποθέτηση του Ιμπόρα ως στόπερ δείχνει να είναι μία σκέψη και για τα επόμενα παιχνίδια. Μην ξεχνάμε πώς οι Φρέιρε και Πορόζο παραμένουν εκτός.

Υ.Γ. 3 Ο Κώστας Φορτούνης μόνο στο Πρωτάθλημα έχει ήδη σε 10 αγώνες 5 γκολ και 4 ασίστ. Πέρυσι σε όλο το Πρωτάθλημα και σε 25 ματς είχε 4 γκολ και 9 ασίστ. Και δεν έχουμε μπει καλά καλά στον Δεκέμβριο.

Υ.Γ. 4 Δεν ήταν στο σύνολο μία τόσο καλή εμφάνιση αυτή του Ολυμπιακού. Να μην γελιόμαστε. Οι Πειραιώτες θα πρέπει να ανεβάσουν για τα καλά στροφές για τη συνέχεια των υποχρεώσεών τους.