Ο ρεπόρτερ της Μίλαν από το 'Tuttomercatoweb' στο Gazzetta: «Η ασίστ του Κωνσταντέλια κόντρα στην ΑΕΚ... εξηγεί γιατί τον θέλει ο Μαλντίνι»

Για το ενδιαφέρον της Μίλαν προς το πρόσωπο του Γιάννη Κωνσταντέλια αλλά και τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν σε εκείνον αναφέρθηκε στο Gazzetta ο ρεπόρτερ των «ροσονέρι» στο Tuttomercatoweb, Αντονέλο Γκιόια.

Δύσκολα θα καταφέρει κάποιος να του στερήσει το άτυπο βραβείο της καλύτερης ασίστ της σεζόν. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μπορεί να ήταν πεσμένος στο έδαφος και ανάμεσα σε Ρότα, Σιμάνσκι και Γιόνσον αλλά κατάφερε να κάνει κοντρόλ με το ποδί, ένα ακόμα με το στήθος και στη συνέχεια μία πάσα ακριβείας στον Νάρεϊ για το 1-0 του ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ.

Δεν περιγράφεται με λόγια η συγκεκριμένη φάση αλλά μπορεί άνετα να μεταφραστεί ως μία σπάνια και γεμάτη φαντασία στιγμή. Όλα αυτά έρχονται λίγα 24ωρα αφότου έγινε γνωστό από την Ιταλία ότι η Μίλαν κοιτάει με πολύ έντονο τρόπο την περίπτωσή του για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο ρεπόρτερ των «ροσονέρι» στο ιταλικό Tuttomercatoweb, Αντονέλο Γκιόια, μίλησε στο Gazzetta και αναφέρθηκε στην περίπτωση του ταλαντούχου μεσοεπιθετικού, στο story που υπάρχει μέχρι στιγμής και οι λόγοι του... κλικ στον σύλλογο.

GIANNIS KONSTANTELIAS 🇬🇷(2003) WITH THE ASSIST OF THE SEASON, IT'S SEALED!!! QUÉ JUGADA 🥵🥵🥵🥵🥵🥵pic.twitter.com/WKNvCEBY9I