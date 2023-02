G-Betting: Mε το under 1.5 στο Άρης-Παναθηναϊκός

Η Κυριακή 12 Γενάρη περιλαμβάνει δύο αναμετρήσεις στη Superleague, με το Άρης-Ολυμπιακός.

Mε δύο ματς συνεχίζεται σήμερα η δράση της 18ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Superleague, που αποτελεί το... κυρίως πιάτο.

Στις 16:00 o Βόλος υποδέχεται τον Ατρόμητο στη μάχη που δίνουν οι δύο ομάδες για να μπουν στα playoffs. Κρίσιμο παιχνίδι για την κατάληψη της έκτης θέσης. Τα 5 από τα 7 τελευταία ματς των δύο ομάδων σε όλες της διοργανώσης έχουν 2-3 γκολ. Επιπλέον οι Βολιώτες προέρχονται από έξι σερί εντός έδρας over 2.5. Δύσκολο να κλειστούν οι δύο ομάδες και αναμένεται να δούμε ματς με πολλές φάσεις και γκολ. Μεσοεπιθετικά έχουν πολλές λύσεις τόσο οι γηπεδούχοι όσο και οι φιλοξενούμενοι, παρόλο που η φυγή των Φαν Βέερτ και Φερνάντες για την ΑΕΚ έκοψε τη... φόρα του Βόλου. Το over 2.5 προσφέρεται στο 2.15 στη Novibet και είναι καλή επιλογή.

Στις 20:00 έχουμε το ματς της αγωνιστικής, Άρης-Παναθηναϊκός Ο Άρης μετά την απομάκρυνση του Πάρντιου, θα έχει τον Τερζή στον πάγκο που έχει εξαιρετικά αποτελέσματα σε ντέρμπι όταν έχει κληθεί να οδηγήσει την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Λαμίας, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα, σε ένα ματς που όμως προβλημάτισε αμυντικά, αφού οι Φθιωτοί του έκαναν αρκετές ευκαιρίες. Ο Άρης προέρχεται από 4 ήττες στα τελευταία 6 ματς, ενώ οι πράσινοι μετρούν 3 νίκες και 3 ήττες στα τελευταία έξι. Οι... πράσινοι μετρούν 9 under 2.5 στα τελευταία ματς και είναι μια ομάδα που σπάνια αφήνει το σκορ να πάει ψηλά. Επειδή το under 2.5 δίνεται πολύ χαμηλά, επιλέγουμε το under 1.5 που προσφέρεται στο 2.15 στη Bwin.