Το Gazzetta αναλύει τις συνέπειες της νίκης του «Δικέφαλου του Βορρά» στον τελικό της Α΄ φάσης και τις πολύτιμες εμπειρίες που αποκόμισε η εθνική Κ15 στη Σερβία

Η πρώτη φάση του πρωταθλήματος Κ17 ολοκληρώθηκε με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί 2-1 του Ολυμπιακού το Σάββατο, στον τελικό των μπαράζ που έγινε στο Αγρίνιο. Το ματς είχε ανατροπή και κρίθηκε στην παράταση, αφού ο Δαρβίρας άνοιξε το σκορ (47΄) για τον ανώτερο μέχρι το σημείο εκείνο Ολυμπιακό, που δεν είχε στον πάγκο του τον Δημήτρη Μαυρογενίδη (ίωση) και χρέη προπονητή εκτέλεσαν οι συνεργάτες του Χρήστος Ρόγκας, Δημήτρης Μπενεντάτος.

Η ροή του αγώνα άλλαξε όταν οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν με δέκα παίκτες στο 70΄, λόγω αποβολής του γκολκίπερ Κουρακλή, ο οποίος προσπάθησε να διορθώσει την κατάσταση από λάθος γύρισμα αμυντικού. Ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα, ισοφάρισε στο 86΄ με τον Χατσίδη και «έκλεψε» τη νίκη στο 115΄ με τον Τσομπάνη. Ο Μανώλης Τσομπάνης (2006) είναι ένα παιδί που αποκτήθηκε το 2019 από τα Γιαννιτσά, έχοντας εντοπιστεί από το τμήμα scouting του ΠΑΟΚ στις μικτές προεθνικές ομάδες.

Έτσι, ο «Δικέφαλος του Βορρά» πήρε το «βραβείο» της α΄ φάσης που είναι η απευθείας συμμετοχή στο Final Four στο τέλος της περιόδου. Τον τίτλο του πρώτου σκόρερ μοιράζονται οι δύο που σκόραραν στην κανονική διάρκεια του τελικού: ο Χρήστος Δαρβίδας και ο Δημήτρης Χατσίδης με εννέα γκολ έκαστος.

Το ματς δεν συγκέντρωσε πολύ κόσμο από την «πιάτσα» των agents, ήταν όμως εκεί scout της Γιουβέντους συνοδευόμενος από τον Θεόφιλο Καρασαββίδη. Την επομένη (20/11) παρακολούθησαν μαζί και τη νίκη (2-1) του ΠΑΟΚ Β΄ επί του Απόλλωνα Πόντου, όπου πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο ο Στέφανος Τζίμας (2006) ένα από τα «hot prospects» των Θεσσαλονικέων.

«Χαμός» στη β΄ φάση

Η δεύτερη φάση του πρωταθλήματος Κ17 άρχισε ήδη με δύο ματς στο βόρειο όμιλο. Η διοργάνωση απέκτησε την παραδοσιακή της μορφή με διαχωρισμό σε ομίλους (βορράς, νότος) όμως η απευθείας πρόκριση του ΠΑΟΚ εκτοξεύει στα ύψη το θερμόμετρο του ενδιαφέροντος. Κι αυτό γιατί την συμμετοχή στο Final Four θα εξασφαλίσει τουλάχιστον άλλη μία ομάδα του βόρειου ομίλου, ενώ στο νότο θα γίνει μάχη μέχρι τέλους.

Το σύστημα διεξαγωγής προβλέπει ότι στο τέλος της κανονικής περιόδου ο πρώτος από κάθε όμιλο συμμετέχει απευθείας στο Final Four. Σε περίπτωση που έχει ήδη κερδίσει τη συμμετοχή του από την Α΄φάση (βλ. ΠΑΟΚ) τότε το εισιτήριο παίρνει ο δεύτερος του ομίλου.

Άρα προκρίνονται ένας από κάθε όμιλο, συν ο ΠΑΟΚ και απομένει κενή μία θέση η οποία θα κριθεί μέσα από αγώνες μπαράζ:

2ος Νότιου Ομίλου – 4ος Νότιου Ομίλου

2ος Βόρειου Ομίλου – 3ος Νότιου Ομίλου

Οι νικητές προκρίνονται σε τελικό και η ομάδα που θα επικρατήσει συμπληρώνει το «καρέ» του Final Four.

Γίνεται κατανοητό, λοιπόν, ότι από τις δέκα ομάδες του ομίλου του Νότου, τουλάχιστον οι έξι θα είναι στο «παιχνίδι» -είτε της απευθείας πρόκρισης είτε των μπαράζ- μέχρι τέλους: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ατρόμητος, ΑΕΚ, Αστέρας Τρίπολης, αλλά και ο Λεβαδειακός που ήταν η έκπληξη της Α΄ φάσης.

Στον βορρά παίζεται πλέον μία απευθείας πρόκριση και σοβαρή υποψηφιότητα θέτει η ομάδα του Παναιτωλικού για την οποία ακούγονται τα καλύτερα λόγια. Έχασε χθες, όμως, στην πρεμιέρα με 2-1 από την ΑΕΛ σε ένα ματς που έγινε σε πολύ βαρύ αγωνιστικό χώρο στις εγκαταστάσεις των Δένδρων και με δύο αποβολές (μία για κάθε ομάδα) στο τέλος για διαπληκτισμό. Άρα, και η ΑΕΛ είναι «στο κόλπο», μαζί με τον ΠΑΣ Γιάννινα και τον Άρη που πάντα παρουσιάζονται ανταγωνιστικοί. Ένας παίκτης του 2006, ο Κωστής Μπέης, σημείωσε και τα δύο γκολ των «βυσσινί». Μέχρι πέρσι ανήκε στον σύλλογο Αβέρωφ και είναι ένας από τους 21 ποδοσφαιριστές που απέκτησε η Κ17, η οποία ξεκίνησε από το «μηδέν», με την σταθερή υποστήριξη της ερασιτεχνικής και με ενδελεχές scouting στην ευρύτερη περιφέρεια της Λάρισας.

Πολύτιμες εμπειρίες για την Εθνική Κ15



Για πρώτη φορά μια εθνική ομάδα Κ15 ταξίδεψε για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό, προκειμένου να συμμετάσχει σε αναπτυξιακό τουρνουά της UEFA. Οι νεαροί (2008) διεθνείς βρίσκονται από την περασμένη Τετάρτη στο Βελιγράδι και επιστρέφουν μεθαύριο (23/11). Στο διάστημα της εκεί παρουσίας τους νίκησαν 4-1 τη Φινλανδία και έχασαν στα πέναλτι από τη Σερβία, ενώ αύριο αντιμετωπίζουν το Μαυροβούνιο.

Και τα 21 παιδιά της αποστολής έχουν ήδη πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχής όπως άλλωστε προβλέπουν οι κανονισμοί του τουρνουά, με τον ομοσπονδιακό Άγγελο Χατζόπουλο να βγάζει χρήσιμα συμπεράσματα σε αυτήν την πρώτη καταγραφή. Μαζί του ήταν και οι «ομόλογοί» του της Κ19, Τάσος Θέος και της Κ17, Αλέξανδρος Αλεξιάδης. Το εγχείρημα αυτό που υπηρετεί με συνέπεια η ΕΠΟ και ο τεχνικός διευθυντής εθνικών ομάδων, Κώστας Κωνσταντινίδης, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Τα παιδιά πρέπει να πάρουν εμπειρίες και παραστάσεις από το εξωτερικό, σε υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού, ώστε να μπορούν στο μέλλον να ανταπεξέρχονται σε αντίστοιχες συνθήκες. Από τους πολλούς γονείς που ταξίδεψαν στο Βελιγράδι, μεταφέρονται οι καλύτερες εντυπώσεις από το επίπεδο οργάνωσης αλλά και από τη διαμονή των παιδιών στο προπονητικό κέντρο της ομοσπονδίας της Σερβίας, στη Στάρα Πάζοβα. Ένα παλιό αλλά άρτιο συγκρότημα, που θα έπρεπε κάποτε να υπάρξει και στην Ελλάδα για τη φιλοξενία και τη σωστή προετοιμασία των νεαρών ποδοσφαιριστών.