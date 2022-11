Xάρη σε καταπληκτικό γκολ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς και δυο πέναλτι των Ολιβέιρα, Αουγκούστο ο ΠΑΟΚ νίκησε εύκολα 3-0 το Βόλο και «συνέλαβε» τον Ολυμπιακό στην τρίτη θέση - Αστοχος στο 44΄ο Μπαριέντος από την άσπρη βούλα.

Ο ΠΑΟΚ μέσα σε οκτώ ημέρες πέτυχε οκτώ γκολ, κράτησε το μηδέν απέναντι σε ΠΑΣ (2-0), Ιωνικό (0-3), Βόλο (3-0) και με το «3Χ3» σκαρφάλωσε στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα στο φινάλε του α’ γύρου.

Με δύο αλλαγές ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ

Οι Κωνσταντίνος Κουλιεράκης και Ομάρ Ελ Καντουρί επέστρεψαν στην ενδεκάδα, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να εμπιστεύεται ξανά το δίδυμο Αουγκούστο – Φιλίπε Σοάρες στον άξονα και τους Α. Ζίβκοβιτς – Κωνσταντέλια στα δύο «φτερά» της «ασπρόμαυρης» επίθεσης.

Ο Κοτάρσκι ήταν κάτω από τα δοκάρια, με τους Ράφα Σοάρες, Κουλιεράκη, Ίνγκασον και Σάστρε στην τετράδα της αμυντικής γραμμής. Ο Φιλίπε Σοάρες στον άξονα, έχοντας στο πλευρό του τον Αουγκούστο και τον Ελ Καντουρί να ξεκινά μπροστά τους, στη θέση «10», με τον Νέλσον Ολιβέιρα στην αιχμή του «ασπρόμαυρου» δόρατος.

Ο Βόλος είχε αλλαγές στο τέρμα, όπου ήταν ο Κόντικ αντί του Κλέιμαν, αλλά και στο κέντρο της αμυντικής γραμμής του, όπου έπαιξαν για πρώτη φορά μαζί οι Πίρινεν, Εσκοβάλ, με τον 18χρονο Μεταξά να ξεκινά στο αρχικό σχήμα του Κώστα Μπράτσου.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε με την αύρα και την ώθηση από το άνετο «διπλό» στη Νεάπολη πριν από τέσσερα βράδια γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι απέναντι του θα έχει μια ομάδα που δε θα κλειστεί, αντίθετα θα έψαχνε το γκολ, δίνοντας χώρους για να δημιουργήσει.

Με τον Ομάρ Ελ Καντουρί σε πολύ καλή κατάσταση και άξιους συμπαραστάτες τους δραστήριους Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς και Φιλίπε Σοάρες, οι «ασπρόμαυροι» πήραν τον έλεγχο του αγώνα. Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός πέταξε στα σκουπίδια νωρίς-νωρίς δύο σημαντικές στιγμές, το γκολ του Φ. Σοάρες ακυρώθηκε ως επιθετικό φάουλ και ο Κοτάρσκι είπε με εντυπωσιακό τρόπο «όχι» στη βολίδα του Μπαριέντος. Όλα αυτά στο πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης!

Δύο γκολ μέσα σε δύο λεπτά!

Ο «Δικέφαλος» επέμενε στο πλάνο του και δικαιώθηκε. Βρήκε δύο γκολ μέσα σε δύο λεπτά, αρχικά με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Νέλσον Ολιβέιρα (28’) και ακολούθως με το γκολ-ποίημα του Άντρια Ζίβκοβιτς (30’).

Από την «άσπρη βούλα» ο Πορτογάλος φορ έφτασε τα τέσσερα γκολ στη σεζόν και ο Σέρβος μεσοεπιθετικός βρήκε δίχτυα μετά από 224 ημέρες ή αν προτιμάτε μετά από 7 μήνες, 1 εβδομάδα, 3 ημέρες. Το ημερολόγιο έδειχνε «3 Απριλίου 2022» όταν είχε πανηγυρίσει για τελευταία φορά ένα προσωπικό γκολ στην ήττα από τον Παναθηναϊκό με 2-1.

Ο Βόλος θα μπορούσε να είχε μειώσει σε 2-1, αλλά ο Μπαριέντος σούταρε στα… περιστέρια από την «άσπρη βούλα» στο 44ο λεπτό με τον ΠΑΟΚ να διατηρεί το υπέρ του προβάδισμα των δύο γκολ.

Έψαξε το τρίτο γκολ και το βρήκε…

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να πιέζει και να αναζητά ένα (τρίτο) γκολ που θα του έκανε ακόμα πιο εύκολη τη βραδιά στην Τούμπα. Το άγγιξε στο 51ο λεπτό με το νέο εντυπωσιακό γυριστό σουτ του Ζίβκοβιτς που έστειλε την μπάλα στο δοκάρι της εστίας του Βόλου.

Το 3-0 ήρθε στο 62ο λεπτό από την «άσπρη βούλα». Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με μια περίτεχνη ντρίπλα κέρδισε το πέναλτι από τον Ματίγια και ο Ντάγκλας Αουγκούστο ευστόχησε δίνοντας αέρα τριών γκολ στους γηπεδούχους.

Οι δύο προπονητές έκαναν από τρεις αλλαγές, η Τούμπα χειροκρότησε τον Γιώργο Κούτσια που μπήκε για να παίξει απέναντι στην ομάδα όπου ανήκει, αλλά και τον Ομάρ Ελ Καντουρί αναγνωρίζοντας την εξαιρετική παρουσία του, όπως έκανε και την στιγμή που έγινε αλλαγή ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Καιρό είχαμε να ζήσουμε στην Τούμπα ένα τόσο θερμό χειροκρότημα για παίκτη του ΠΑΟΚ..

MVP: Λίγο πριν μας χαιρετίσει για τα γήπεδα του Κατάρ, ο Άντρια Ζίβκοβιτς ήταν ο παίκτης που έκανε τη διαφορά για τον ΠΑΟΚ.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Εκπληκτικό παιγνίδι σε υψηλά στάνταρ απόδοσης από τον Ομάρ Ελ Καντουρί. Εξαιρετικός και πάλι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Δεν είδαμε απολύτως τίποτα από τον Πάολο Φερνάντες,

Η ΓΚΑΦΑ: Ο ΠΑΟΚ δεν πλήρωσε το λάθος του Κουλιεράκη. Η τραγική εκτέλεση πέναλτι του Μπαριέντος ήρθε σ’ ένα σημείο του αγώνα που πολλά θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει.

ΤΟ «ΣΤΡΑΓΑΛΙ»: Ο Γκάμαρης (ΕΠΣ Αθηνών) και το VAR είχαν πολύ δουλειά. Αρχικά ακυρώθηκε, μετά από εξέταση της φάσης on the field, το γκολ του Φιλίπε Σοάρες για επιθετικό φάουλ στον Μπαριέντος. Καθαρή η ανατροπή του Αουγκούστο από τον Κότνικ στο πρώτο πέναλτι του ΠΑΟΚ. Ο Αθηναίος ρέφερι πήγε ξανά σto VAR για να καταλογίσει πέναλτι σε χέρι του Κουλιεράκη σε κεφαλιά του Οζέγκοβιτς. Τρίτη φορά που ο VAR (Ευαγγέλου) ζήτησε από τον Γκάμαρη να πάει on the field και να δώσει το πέναλτι στην πεντακάθαρη ανατροπή του Κωνσταντέλια από τον Ματίγια. Ο Βόλος φωνάζει για μια λανθασμένη υπόδειξη οφσάιντ της Κουρουμπίλια στον Οζέγκοβιτς.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο ΠΑΟΚ έκανε αυτό που έψαχνε να κάνει στο φινάλε του α’ γύρου. Με το «3Χ3» ο «Δικέφαλος» σκαρφάλωσε στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα και πέραν από το βαθμολογικό κέρδος των τριών τελευταίων νικηφόρων αγώνων έδειξε ότι έχει βρει ταυτότητα και προσωπικότητα πάνω στο χορτάρι.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε, Ίνγκασον, Κουλιεράκης, Ρ. Σοάρες, Αουγκούστο (84’ Ντάντας), Φ. Σοάρες (73’ Σβαμπ), Ελ Καντουρί (74’ Μπίσεσβαρ), Κωνσταντέλιας (84’ Κουαλιάτα), Ζίβκοβιτς, Ολιβέιρα (73’ Τόμας)

ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κότνικ, Άλχο, Πίρινεν, Εσκοβάλ, Λούνα (87’ Λυμπεράκης), Μπαριέντος (66’ Μπατόκιο), Ματίγια, Μεταξάς, Π. Φερνάντες (66’ Νοκάρ), Ντέλετιτς (78’ Β. Φερνάντες), Οζέγκοβιτς (66’ Κούτσιας)