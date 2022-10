Βαλμπουενά σε Ριμπερί: «Περήφανος που εξελίχθηκα δίπλα σου»

Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Ματιέ Βαλμπουένα έστειλε το μήνυμα του στον φίλο του και πρώην συμπαίκτη του σε Μαρσέιγ και εθνική Γαλλίας, Φρανκ Ριμπερί, ο οποίος αποσύρθηκε από την ενεργό δράση.

Ο Φρανκ Ριμπερί στα 39 του χρόνια μετά από μια σπουδαία καριέρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα αποφάσισε να κρεμάσει τα παπούτσια του. Ο μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού, Ματιέ Βαλμπουενά με ανάρτηση του στα Social Media έστειλε το μήνυμα του στον φίλο του και άλλοτε συμπαίκτη του σε Μαρσέιγ και εθνική Γαλλίας, στον οποίο ευχήθηκε τα καλύτερα για τη «νέα του ζωή».

«Μπράβο για την καριέρα σου Φρανκ. Ήταν χαρά και μεγάλη περηφάνεια που εξελίχθηκα δίπλα σου και μοιραστήκαμε μεγάλες στιγμές μαζί στη Μαρσέιγ και στην εθνική Γαλλίας. Σου εύχομαι τα καλύτερα στη νέα σου ζωή», ανέφερε στην ανάρτηση του ο πολύπειρος Γάλλος ποδοσφαιριστής των Πειραιωτών.

Bravo pour ta carrière Franck 👏

Ce fut un plaisir et une grande fierté d’avoir évolué à tes côtés et partagé des grands moments ensemble à l’OM et avec les Bleus.

Je te souhaite le meilleur dans ta nouvelle vie ! pic.twitter.com/wlrLByDuoE