Τέλος εποχής για τον Φρανκ Ριμπερί (vids)

Το τέλος της ποδοσφαιρικής καριέρας του ανακοίνωσε ο Φρανκ Ριμπερί μετά από 22 χρόνια πορείας στον επαγγελματικό αθλητισμό.

Πρόκειται για μία από τις πιο γνωστές μορφές του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου που έγραψε ιστορία με την Μπάγερν Μονάχου όπου και έμεινε για 12 χρόνια.

Ο Φρανκ Ριμπερί αποφάσισε να «κρεμάσει» τα παπούτσια του μετά από 22 χρόνια καριέρας στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, έχοντας φορέσει τη φανέλα της Σαλερνιτάνα τελευταία φορά.

Από το 2000 και μετά ήταν από τους παίκτες που ξεχώριζαν στο άθλημα. Ξεκίνησε από τον Μπουλόν, πήγε στην Αλέ, μετά στην Μπρεστ, έπειτα στη Μετς και από εκεί άρχισε το όνειρο.

The ball stops. The feelings inside me do not. ✨

Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht. ✨

Le ballon s’arrette mais pas mes sentiments pour lui. ✨

Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no. ✨



Thanks to everyone for this great adventure. 🙏🏼#FR7 #Elhamdoulillah pic.twitter.com/Ku4i1MeEbE