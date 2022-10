Ο Ιωνικός θα υποδεχθεί τον ΠΑΣ Γιάννινα σε ένα πολύ κομβικό ματς, καθώς ο χαμένος του θα βρεθεί από τώρα σε δυσχερή θέση.

Βρισκόμαστε μόλις την 9η αγωνιστική και είναι (σχετικά) νωρίς ώστε να γίνεται λόγος για «τελικούς παραμονής» και άλλα παρεμφερή. Ομως κακά τα ψέμματα στο σημερινό (23/10) παιχνίδι της Νεάπολης όπου ο Ιωνικός θα υποδεχθεί τον ΠΑΣ Γιάννινα υπάρχει εκατέρωθεν μεγάλο διακύβευμα, αφού ο χαμένος της αναμέτρησης – εφόσον βέβαια υπάρξει – θα βρεθεί σε δυσχερή βαθμολογική και ψυχολογική θέση.

Ας είμαστε ρεαλιστές και με γνώμονα πως φέτος υποβιβάζονται απευθείας δύο ομάδες και δεν υπάρχει μπαράζ, εάν ηττηθούν οι γηπεδούχοι ενδέχεται εκτός από ουραγοί και να «καθηλωθούν» και στο «-5» από τη ζώνη «σωτηρίας» (εάν ο ΟΦΗ επικρατήσει αύριο της Λαμίας), ενώ εφόσον χάσει ο «Αγιαξ της Ηπείρου» τότε ίσως «κατρακυλήσει» ακόμη και στην τελευταία θέση, ενώ σίγουρα θα βρίσκεται στο «bottom two».

Παράλληλα ας έχουμε κατά νου και την παράμετρο «όριο παραμονής», όπου και πάλι είναι πρώιμο ώστε να ξεκινήσουμε σχετική κουβέντα ωστόσο η ιστορία μας έχει «διδάξει» ότι απαιτούνται μίνιμουμ 27 με 28 βαθμοί για να «βάλεις δύο ομάδες από κάτω». Αν π.χ. χάσει ο Ιωνικός τότε θα έχει μόλις δύο πόντους σε εννέα ματς και θα «ψάχνει» τουλάχιστον 26 με 27 στα εναπομείναντα 24 της σεζόν, δηλαδή από τους 0,2 που θα συλλέγει τώρα ανά αγώνα (πάντα στην περίπτωση που ηττηθεί) θα καλείται να «ανέβει» στο τουλάχιστον 1,1. Η διαφορά είναι κάτι παραπάνω από εμφανής.

Πάμε λοιπόν να δούμε που ποντάρουν αλλά και που «πονοκεφαλιάζουν» οι δύο ομάδες, ενόψει ενός πολύ κρίσιμου ματς. Οχι «τελικού» αλλά ιδιαίτερα κομβικού.

Ο Ιωνικός ποντάρει...

*Στην εσχάτως καλή επιθετική του λειτουργία αφού στα ματς με Λαμία και Αρη έβγαλε φάσεις και σε αμφότερα σκόραρε. Αθροιστικά στις δύο τελευταίες του αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα είχε 25 τελικές, αρκετές «καθαρές» φάσεις ενώ... πήρε μπρος ο Μάντζης, καθώς ο περσινός του πρώτος σκόρερ βρήκε δίχτυα και στα δύο αυτά παιχνίδια.

*Στο ότι είναι πιο «σκληραγωγημένη» ομάδα σε ανάλογες αναμετρήσεις. Οι περισσότεροι παίκτες του μοιάζουν «μπαρουτοκαπνισμένοι» σε «εξάποντα» ματς και μπορούν να διαχειριστούν ανάλογες καταστάσεις.

*Στα καλά χτυπήματα που διαθέτει σε στημένες μπάλες. Σε παιχνίδια όπως το σημερινό το θέαμα περνά σε δεύτερη μοίρα και το μόνο που έχει σημασία είναι το αποτέλεσμα. Ποδοσφαιριστές όπως οι Μεντόσα και Αοσμαν μπορούν να κάνουν τη διαφορά στις στατικές μπάλες (απευθείας και μη).

Αλλά την ίδια στιγμή «πονοκεφαλιάζει» γιατί...

* Κομβικοί του παίκτες όπως οι Βαλεριάνος, Τσιγκρίνσκι, Κάνιας προέρχονται από τραυματισμούς και ενδέχεται να μην παρουσιαστούν απολύτως έτοιμοι, ενώ άλλοι αποκτήθηκαν προς τα τέλη Σεπτεμβρίου (π.χ. Σάκιτς, Σεμπά) και δεν έχουν κάνει προετοιμασία, κάτι που ίσως τους επηρεάσει ώστε να βγάλουν 90λεπτο σε φουλ ένταση. Αυτόματα τίθεται ζήτημα διαχείρισης, ενόψει ενός αγώνα που ίσως χρειάζεται το 100% μέχρι και τις καθυστερήσεις.

*Εχει μόνο ένα «clean sheet» στη σεζόν, στο 0-0 που παραχώρησε στον Λεβαδειακό όπου δέχθηκε ευκαιρίες, και μάλιστα διαθέτει μαζί με τον ΠΑΣ την κατά τεκμήριο χειρότερη άμυνα της κατηγορίας. Στην προκειμένη περίπτωση μάλιστα δεν του «κάνει» ισοπαλία και αν δεχθεί γκολ τότε θα κληθεί να βρει δύο. Για να αποσαφηνιστεί πάντως ναι μεν το «Χ» δεν θα είναι «καταστροφή», αλλά αυτόματα θα συμπληρώσει εννέα ματς χωρίς νίκη επίδοση που προβάρει (πολύ) «κάπως» για τα στάνταρ/θέλω του.



* Επειδή στα τέλη Σεπτεμβρίου προχώρησε σε αρκετές προσθήκες υπάρχουν ποδοσφαιριστές που ποντάρει πάνω τους (π.χ. Σάκιτς, Σεμπά) αλλά ακόμα δεν είναι σε θέση να βγάλουν 90λεπτο σε πλήρη ένταση. Ετσι τίθεται ζήτημα διαχείρισης.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα ποντάρει...

*Στο ότι κακά τα ψέμματα «πάει» για δύο αποτελέσματα, αφού και η ισοπαλία προσμετράται στη «θετική» για εκείνον εξέλιξη. Οχι φυσικά ότι θα παίξει για να μη χάσει, όμως αν έρθει κάθε άλλο παρά... μαύρα θα τα βάψει. Αυτό θα του επιτρέψει να προσεγγίσει διαφορετικά τον αγώνα και όσο κυλά χωρίς νικητή τότε θα αυξάνονται οι κενοί χώροι ώστε να τους εκμεταλλευτεί, αφού διαθέτει καλούς παίκτες στο τραζνίσιον (π.χ. τον Ροσέρο).

*Στον Μπάλαν, που αποκτήθηκε τον Σεπτέμβριο με σκοπό να καλύψει το κενό του μέγα άτυχου Κόντε και στο πρόσφατο 2-2 με τον ΟΦΗ σημείωσε το πρώτο του τέρμα. Είναι σημαντικό για την ομάδα ο Ρουμάνος φορ να «πάρει» ψυχολογία, αφού ο επιθετικός «τρέφεται» από τα γκολ. Οπου ας έχουμε κατά νου πως στους φιλοξενούμενους αγωνίζεται και ένας εκ των κορυφαίων κεφαλοσφαιριστών της κατηγορίας ο Εραμούσπε, κάτι που του δίνει άλλον αέρα στα στατικά.







*Στην παράδοση, που ναι μεν δεν παίζει μπάλα αλλά ορισμένες φορές αποτελεί έναν «μπούσουλα». Ο ΠΑΣ παραμένει 14 χρόνια αήττητος από τον Ιωνικό, καθώς έχασε τον Μάιο του 2008 με 4-1 για την τότε Β' Εθνική και έκτοτε σε έξι αναμετρήσεις των δύο ομάδων μετρά δύο νίκες και τέσσερις ισοπαλίες. Μάλιστα κρατά το μηδέν παθητικό για περισσότερα από 370' εναντίον του.

Αλλά την ίδια στιγμή «πονοκεφαλιάζει» γιατί...

*Οπως για τον Ιωνικό έτσι και για εκείνον ισχύει πως πάει στο ματς με «προίκα» ότι διαθέτει την κατά τεκμήριο χειρότερη άμυνα της κατηγορίας με 17 τέρματα παθητικό. Κάτι που για προβάλει εκτός DΝΑ του, αφού κυρίως πέρσι στηρίχθηκε στα μετόπισθέν του αλλά φέτος δέχεται κατά μέσο όρο μίνιμουμ δύο γκολ ανά παιχνίδι.

*Σκοράρει με το σταγονόμετρο στις εξόδους του. Μέχρι στιγμής έχει παίξει σε «Γ. Καραϊσκάκης», Ριζούπολη (με ΑΕΚ), Λεωφόρο, Περιστέρι όπου μετρά μόνο ήττες με επί μέρους σκορ 1-9. Μάλιστα το μοναδικό εκτός έδρας γκολ του στη σεζόν είναι σε στατική μπάλα (με τον Παντελάκη κόντρα στον Ατρόμητο).







*Εσχάτως όσο πλησιάζει το φινάλε των αγώνων του «χάνει» την αυτοσυγκέντρωσή του και φαίνεται πως τον επηρεάζει η πίεση για βαθμούς. Κόντρα στον Ατρόμητο στο 75' κέρδιζε 1-0 και τελικά έχασε 2-1, ενώ στο 2-2 με τον ΟΦΗ ισοφαρίστηκε στο 89'.

ΙΩΝΙΚΟΣ vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Ρεκόρ: 0-2-6 vs 1-3-5

Γκολ: 5-17 vs 7-17

Τελικές: 69 vs 75

Εύστοχα Γεμίσματα: 46 vs 60

Πρώτοι σκόρερ: Μεντόσα, Μάντζης 2 vs Εραμούσπε 3

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

10. Λαμία 7

11. Ο.Φ.Η. 5

12. ΠΑΣ Γιάννινα 5

-----------------------------------

13. Λεβαδειακός 3

14. Ιωνικός 2