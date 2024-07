Η Superleague 2 ανακοίνωσε τις ομάδες που θα συμμετέχουν στο νέο πρωτάθλημα, ο αριθμός των οποίων έφτασε τελικά τις 21, μετά την ανατροπή στην υπόθεση του Ιωνικού.

Επισημοποιήθηκε η παρουσία του Ιωνικού στο νέο πρωτάθλημα της Superleague 2, αφού παρ' ότι αρχικά φαινόταν πως οι Νικαιώτες δεν θα συμμετάσχουν σ' αυτό, τελικά εκείνοι προχώρησαν στην πληρωμή του παραβόλου και βρέθηκε μεταξύ των 21 ομάδων που ανακοίνωσε η διοργανώτρια.

Με τη νέα αυτή εξέλιξη, το φορμάτ δεν θα αλλάξει, αφού πάλι θα υπάρξουν δύο ομίλοι, απλά ο ένας θα έχει 11 ομάδες αντί για 10. Στο επόμενο ΔΣ της αρχής της λίγκας θα γίνει η διαμόρφωση των ομίλων.

Υπενιθυμίζουμε αναλυτικά το φορμάτ:

*Η κατηγορία θα έχει δύο ομίλους, τον Α και τον Β με 10 ομάδες ο ένας και 11 ο άλλος. Ο Α δεν θα είναι ο Βορράς και ο Β Νότος, ενώ το ποια clubs θα συμμετάσχουν σε κάθε όμιλο θα αποφασιστεί σε επόμενο Δ.Σ..



*Μετά την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας θα έχουμε σε κάθε όμιλο ξεχωριστά Play Off και Play Out, όπως δηλαδή συνέβη και πέρσι. Στα Play Off θα συμμετάσχουν οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-5 και στα Play Out εκείνες που βρίσκονται από την 6η ως και τη 10η ή 11η θέση ανάλογα τον όμιλο. Οι ομάδες θα διαιρέσουν τους βαθμούς τους κατά ήμισυ (/2), ενώ οι αγώνες και των Play Off και των Play Out θα είναι διπλοί, δηλαδή θα παίξουν όλοι με όλους εντός και εκτός έδρας. Ετσι δεν θα υποβιβαστεί κανείς απευθείας μετά την ολοκλήρωση της regular season, όπως ίσχυε τη σεζόν 2023/24.