Με τους Βρουσάι και Βρσάλικο να ξεκινούν βασικούς και δίδυμο στην επίθεση τους Ελ-Αραμπί και Μπακαμπού επέλεξε να ξεκινήσει ο Μίτσελ κόντρα στον Ατρόμητο.

Ο Ισπανός τεχνικός του Ολυμπιακού στην πρώτη του παρουσία στην επιστροφή του στον Ολυμπιακό παρέταξε την ομάδα σε σχηματισμό 4-4-2 με τους Μπακαμπού και Ελ-Αραμπί να συνθέτουν το δίδυμο της επίθεσης των Πειραιωτών.

Κάτω από τα δοκάρια θα ξεκινήσει ο Τζολάκης. Στο κέντρο της άμυνας οι Σισέ και Σωκράτης ενώ στα άκρα της θα παίξουν οι Βρσάλικο και Ρέαμπτσιουκ. Στο κέντρο το δίδυμο θα είναι Χουάνγκ Ινμπεόμ και Εμβιλά ενώ δεξιά και αριστερά τους θα βρίσκονται οι Βρουσάι και Μασούρας. Στην κορυφή της επίθεσης, όπως προαναφέραμε, ο Ελ-Αραμπί με τον Μπακαμπού.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Τζολάκης, Σωκράτης, Σισέ, Βρσάλικο, Ρέαμπτσιουκ, Χουάνγκ Ινμπεόμ, Εμβιλά, Βρουσάι, Μασούρας, Μπακαμπού, Ελ-Αραμπί.

Στον πάγκο για τους ερυθρολεύκους βρίσκονται οι: Κρίστινσον, Πασχαλάκης, Μαρσέλο, Άβιλα, Μπουχαλάκης, Μπιέλ, Αγκ. Καμαρά, Βαλμπουενά, Σαμασέκου, Ροντρίγκες, Αμπ. Καμαρά.

Υπενθυμίζουμε πως σήμερα (02/10) είναι η «παρθενική» αποστολή του Μαρσέλο με τον Ολυμπιακό.

