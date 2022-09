Ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει με της Νις για την αγορά του Αλεσίς Τρουιγιέ και ο Γάλλος μέσος αναμένεται να γίνει παίκτης του Τριφυλλιού εντός της ημέρας, προς απόλυτη επιβεβαίωση του Gazzetta!

Απόλυτη επιβεβαίωση του αποκλειστικού ρεπορτάζ του Gazzetta, καθώς απομένουν λεπτομέρειες για να ντυθεί στα πράσινα ο 22χρονος Γάλλος μέσος της Νις, Αλεσίς Τρουιγιέ. Ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει με τον γαλλικό σύλλογο, με την πλευρά του ποδοσφαιριστή και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου μέσα στην ημέρα θα... σφραγιστεί και τυπικά η μεταγραφή του νεαρού κεντρικού χαφ.

Ο Τρουιγιέ μαζί με τον Ένις Τσοκάϊ που βρίσκεται μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό, αναμένεται να αποτελέσουν τους δύο εκλεκτούς του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή στο φινάλε των μεταγραφών.

Το Who is who του Αλεσίς Τρουιγιέ