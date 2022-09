Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του διεθνούς Αλβανού μέσου, Ένις Τσοκάι από την Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ.

Eκτός από τον Αλέσις Τρουγιέ που είναι μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό, το Τριφύλλι προχωρά και στην απόκτηση του 23χρονου Αλβανού αμυντικού μέσου της Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ, Ένις Τσοκάι. Ο νεαρός χαφ αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος, είναι βασικός στην κροατική ομάδα και οι ''πράσινοι'' τον αγοράζουν.

Το Who is Who του Ένις Τσοκάι