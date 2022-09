«Στα 12 εκατ. ευρώ η οψιόν αγοράς στον δανεισμό του Σαμασέκου στον Ολυμπιακό»

Στον δανεισμό του Ντιαντιέ Σαμασέκου στον Ολυμπιακό, υπάρχει και οψιόν αγοράς, η οποία φτάνει τα 12 εκατ. ευρώ.

Όλο και περισσότερες λεπτομέριες βγαίνουν στη δημοσιότητα σχετικά με τον δανεισμό του Ντιαντιέ Σαμασέκου από τη Χόνφεχαϊμ στον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα, ο 26χρονος χαφ θα αγωνιστεί για έναν χρόνο στον Ολυμπιακό και όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, το κόστος της οψιόν αγοράς που έχει τοποθετηθεί, θα αγγίξει τα 12 εκατ. ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι.

Θυμίζουμε πως ο παίκτης αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα, το βράδυ της Πέμπτης (15/09).

Update #Samassékou: There IS an option to buy included ✔️ It’s more than €12m. Now confirmed. @SkySportDE 🇲🇱 https://t.co/duNBFppyg5