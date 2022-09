Ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta τρέχει την περίπτωση του Γάλλου μέσου της Νις, Αλεσίς Τρουιγιέ.

Ο Παναθηναϊκός στο φινάλε των μεταγραφών προσπαθεί να κλείσει τα κενά του στη μεσαία γραμμή και μία από τις περιπτώσεις που παίζει σύμφωνα με όσα αναφέρουν πληροφορίες του Gazzetta από την Γαλλία, είναι ο 22χρονος μέσος της Νις, Αλεσίς Τρουιγιέ.

Πιθανότατα μιλάμε για συζητήσεις που αφορούν αγορά και όχι δανεισμό, ωστόσο, περισσότερα θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες ώρες.

Το Who is who του Αλεσίς Τρουιγιέ