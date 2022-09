Ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με πληροφορίες του gazzetta προσπαθεί να αποκτήσει από την Ριέκα τον διεθνή Αλβανό μέσο, Λίντον Σελάχι. H περίπτωσή του είναι ανεξάρτητη από εκείνη του Τρουιγιέ.

O Παναθηναϊκός, όπως αποκάλυψε το gazzetta τρέχει την περίπτωση του Αλεσίς Τρουγιέ από την Νις αλλά προσπαθεί παράλληλα να αποκτήσει και δεύτερο ποδοσφαιριστή. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Κροατία, το Τριφύλλι συζητά με την Ριέκα για την αγορά του 23χρονου διεθνούς Αλβανού μέσου, Λίντον Σελάχι.

Το Who is Who του Λίντον Σελάχι