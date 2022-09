Η Αλ-Ραγιάν ανακοίνωσε πως έμεινε ελεύθερος ο Χάμες Ροντρίγκες μετά από κοινή συναινέσει διαζύγιο με τον Κολομβιανό.

Η ομάδα του Κατάρ γνωστοποίησε πως ο Κολομβιανός σούπερ σταρ έμεινε ελεύθερος μετά από κοινή συναινέσει διαζύγιο των δύο πλευρών. Απομένει να δούμε την ανακοίνωση του Ολυμπιακού για την μεταγραφή του Χάμες Ροντρίγκες, την οποία είχε αποκαλύψει το Gazzetta, για να μάθουμε αν πρόκειται όντως για ελεύθερη μεταγραφή ή όχι.

Υπενθυμίζουμε πως ο παίκτης έφτασε στην Αθήνα την Τετάρτη (14/09) κάτω από άκρα μυστικότητα και πέρασε τα απαραίτητα ιατρικά τεστ. Τώρα μένει πλέον μόνο η ανακοίνωση των «ερυθρολεύκων» για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του 31χρονου Κολομβιανού.

الريان ينهي عقد المحترف الكولومبي خاميس رودريجيز بالتراضي بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين



Al Rayyan terminates the contract of Colombian professional James Rodriguez by mutual consent after reaching an agreement between the two parties pic.twitter.com/KI1cN8mHYR