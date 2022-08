«Στον Ολυμπιακό ως δανεικός ο Αμαβί»

Διαφορετική τροπή, φαίνεται πως παίρνει το θέμα του Τζόρνταν Αμαβί, καθώς ο Ολυμπιακός βρίσκεται κοντά στον δανεισμό του από τη Μαρσέιγ.

Ο Τζόρνταν Αμαβί είναι από τους παίκτες που κοιτάει ο Ολυμπιακός για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας, ωστόσο τα δημοσιεύματα από τη Γαλλία, έλεγαν πως ο παίκτης δεν είναι και τόσο θετικός να έρθει στην Ελλάδα.

Εν τέλει, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Μάρκο Κοντέριο, ο Γάλλος αμυντικός φαίνεται να αλλάζει στάση στο να αγωνιστεί στη χώρα μας και δείχνει να είναι κοντά για να αποκτηθεί ως δανεικός από τους «ερυθρολεύκους».

Να θυμίσουμε πως ο 28χρονος ποδοσφαιριστής είναι εκτός πλάνων από τον Ίγκορ Τούντορ λόγω ενώ επεισοδίου που είχαν στην προπόνηση, με αποτέλεσμα να είναι παίκτης προς αποχώρηση.

