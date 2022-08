Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Κώστα Φορτούνη για δύο ακόμη χρόνια.

Ολοκληρώθηκε και το τυπικό μέρος της ανανέωσης του Κώστα Φορτούνη με τον Ολυμπιακό αφού ανακοινώθηκε η υπογραφή του νέου συμβολαίου του με τους «ερυθρόλευκους» μέχρι το 2024, το οποίο είχε υπογράψει από χθες (26/08), όπως σας ενημέρωσε το Gazzetta.

Κάπως έτσι επικυρώνεται και με τον πιο επίσημο τρόπο η επανενεργοποίησή του στο ρόστερ των Πειραιωτών μετά και την αλλαγή πλάνων που έγινε στην περίπτωσή του με την έλευση του Κάρλος Κορμπεράν. Ο 29χρονος Έλληνας μέσος δέχθηκε μεγάλη μέιωση των αποδοχών του για να επιτευχθεί το νέο deal.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Ο Κώστας Φορτούνης ανανέωσε με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2024! / Kostas Fortounis has renewed with Olympiacos FC until 2024!🔴⚪#Olympiacos #KostasFortounis #Football #Renewal #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/oY3cmNc3Ed