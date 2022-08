Πάολο Φερνάντες: Έγινε «δεκάρι» στη Σίτι και τώρα κάνει γκελ στον ΠΑΟΚ (vids)

Ο ΠΑΟΚ έχει «λοκάρει» την περίπτωση του Πάολο Φερνάντεζ στην προσπάθεια ενίσχυσης της μεσοεπιθετικής γραμμής του. Είναι ο Ισπανός το «δεκάρι» που ψάχνει ο Λουτσέσκου ή μήπως είναι περισσότερο εξτρέμ; To Gazzetta έχει την απάντηση…

Ο ΠΑΟΚ έχει στρέψει το βλέμμα του πάνω στον Πάολο Φερνάντες, ο οποίος όπως έχετε διαβάσει, ήδη, στο Gazzetta, είναι ένας μεσοεπιθετικός που αρέσει στον Ραζβάν Λουτσέσκου και η περίπτωσή του έχει «τσεκαριστεί» από το «ασπρόμαυρο» scouting.

To αν καταφέρουν οι «ασπρόμαυροι» να βρουν σημείο επαφής με τον Αχιλλέα Μπέο, θα το διαπιστώσουμε εντός των επόμενων ημερών, το σίγουρο είναι πως όσο περνούν οι μέρες χαμηλώνει ο πήχης των απαιτήσεων, ωστόσο το βασικό ζητούμενο είναι αν ο 24χρονος Ισπανός είναι το «δεκάρι» που ψάχνουν απεγνωσμένα και δεν βρίσκουν στη Μικράς Ασίας.

Και αντί να λέμε εμείς αν είναι ή δεν είναι «δεκάρι», αν παίζει η δεν παίζει στα άκρα, ας τα «πει» ο ίδιος, όπως τα είχε πει σε μια συνέντευξη στην Manchester Evening News, καθώς στη City Football Academy μεταμορφώθηκε από εξτρέμ σε επιτελικό μέσο.

«Όταν έφτασα στην Αγγλία -πριν μετακομίσω ως δανεικός στην ολλανδική Μπρέντα- έπαιζα στο δεξιό άκρο της επίθεσης παρόλο που είμαι αριστεροπόδαρος, σιγά σιγά οι προπονητές άρχισαν να με βάζουν περισσότερο στο “10” και τους ευχαριστώ για αυτό, βρήκα τη θέση μου, βελτιώνοντας επίσης το αμυντικό κομμάτι το οποίο μέχρι τότε δεν το είχα καθόλου στο παιχνίδι μου. Τώρα νιώθω καλά ως «δεκάρι», γιατί έρχομαι περισσότερες φορές σε επαφή με την μπάλα».

Πριν από έξι μέρες ο Πάολο Φερνάντες Καντίν, γεννημένος στις 19 Αυγούστου του 1998 στην Ισπανία, γιόρτασε τα 24α γενέθλιά του. Ο πατέρας του καταγόταν από το Πράσινο Ακρωτήρι, αλλά ο ίδιος δεν είχε φύγει από τα όρια της αυτόνομης περιφέρειας της Αραγωνίας προτού προκύψει το ενδιαφέρον και η πρόταση από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Έχοντας ξεκινήσει να παίζει ποδόσφαιρο στις ακαδημίες της Σαραγόσα στα 15 του βρέθηκε στην Αγγλία, αλλά για ένα χρόνο περιδιάβαινε τις υπερσύγχρονες προπονητικές εγκαταστάσεις αξίας 200 εκατομμυρίων της City Football Academy. Η Σαραγόσα είχε μπλοκάρει την έκδοση δελτίου, διεκδικώντας τα απαραίτητα τροφεία. Τελικά, οι «Πολίτες» κατέβαλαν ένα ποσό κοντά στις 300 χιλιάδες ευρώ και τον απέκτησαν κανονικά, εντάσσοντάς τον νεαρό Ισπανό στην ομάδα κάτω των 18.

Ο Φερνάντες δεν έχει εμπειρία από δεκάδες συμμετοχές στα Κύπελλα Ευρώπης ή στην Εθνική, πριν δύο χρόνια δεν ήταν καλά-καλά βασικός στην Καστεγιόν μια μικρούλα ομάδα από την επαρχία της Καστεγιό στην περιοχή της Βαλένθια. Πρόπερσι έγραψε δώδεκα συμμετοχές με ένα γκολ. Το κάταγμα στην κνήμη, που υπέστη όταν ήταν στην Ιταλία, δεν είναι και ο πιο εύκολος τραυματισμός, πιθανότατα σήμερα δεν τον θυμάται ούτ’ ο πορτιέρης του γηπέδου.

Πάντως, στα 23 του δεν ήθελε να τα παρατήσει γι’ αυτό και ήταν προφανές ότι έψαχνε ένα νέο «παράθυρο στην ευκαιρία». Ο συμπατριώτης του, Γκιγιέρμο Αμπασκάλ, του το άνοιξε διάπλατα όταν πέρσι το καλοκαίρι ήρθε στα μέρη μας και ανέλαβε (για λίγο πριν πέσει κι αυτός «θύμα» της λογικής του Αχιλλέα Μπέου) τον Βόλο. Πέρσι συστήθηκε με έξι γκολ και 3 ασίστ. Εφέτος, με το καλημέρα, μετράει ένα γκολ και μια ασίστ.

Μιλάμε έναν ποδοσφαιριστή που όχι μόνο έπαιξε δίπλα στον Σάντσο, τον, Μπραχίμ Ντίαζ, τον Ανχελίνιο κι άλλα μικρά αστέρια με την U23 της Μάντσεστερ Σίτι, αλλά ήταν ο πρώτος σκόρερ για τους «Πολίτες» στο πρωτάθλημα με 11 γκολ, οπλισμένος ακριβώς με σκεπτικό του δημιουργικού περιβάλλοντος. Όμως, με τόσα πολλά αστέρια μαζεμένα κι απλωμένα στο χορτάρι του «Etihad Stadium» ήταν πολύ δύσκολο να βρει μια θέση προτού περάσει από τη δοκιμασία του… αγροτικού στην Ολλανδία και την Ιταλία.

