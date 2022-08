«Ετοιμάζουν πρόταση για τον Μαντί Καμαρά οι Λέστερ και Νιουκάστλ»

Το όνομα του Μαντί Καμαρά του Ολυμπιακού φαίνεται πως βρίσκεται στις λίστες αρκετών ομάδων, μεταξύ αυτών και η Λέστερ με την Νιουκάστλ.

Ο Μαντί Καμαρά είναι μία από τις υποθέσεις που τα τελευταία δύο καλοκαίρια έχει απασχολήσει αρκετά τον Ολυμπιακός ως προς τις προτάσεις που έχει δεχθεί, καθώς αρκετοί σύλλογοι της Ευρώπης, προσπαθούν να τον αποκτήσουν.

Φυσικά, δεν θα αποτελούσε εξαίρεση το φετινό καλοκαίρι, όπου, σύμψωνα με τα αγγλικά ΜΜΕ, τόσο η Λέστερ όσο και η Νιουκάστλ ετοιμάζουν να κάνουν κίνηση για την απόκτηση του νεαρού χαφ.

Το ίδιο δημοσίευμα, κάνει λόγο για αρκετές ομάδες που θέλουν τον ποδοσφαιριστή από την Γουινέα, με τους δύο αγγλικούς συλλόγους να είναι έτοιμοι να μπουν στην διεκδίκησή του.

