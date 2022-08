Οι σέντερ-φορ του ΠΑΟΚ... και οι προσωπικότητες

Ο Σταύρος Σουντουλίδης συμφωνεί και επ’ αυξάνει μ’ όλους όσοι λένε πως αυτό που έχει περισσότερο ανάγκη τη δεδομένη χρονική στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι οι προσωπικότητες και ο… σέντερ-φορ!

Το θέμα σηκώνει πολλή κουβέντα. Είναι γνωστός ο νόμος του ποδοσφαίρου. Όταν δεν πετυχαίνεις γκολ, δεν προοδεύεις, χάνεις βαθμούς. Μένεις στάσιμος. Νομοτέλεια. Όπως, επίσης, είναι γνωστό τοις πάση ότι το γκολ, πληρώνεται, πολλές φορές ακριβά…

«Το γκολ είναι σαν ένα μπουκάλι κέτσαπ. Μπορεί να το κοπανάς επί ώρες και να μη βγάζει σταγόνα, ώσπου -ξαφνικά- το πιάτο σου πλημμυρίζει από την κόκκινη σάλτσα», είχε πει κάποτε ο Ρούουντ φαν Νίστελροϊ, ένας από τους καλύτερους σέντερ φορ που είχαν περάσει από τα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Σε κάθε ομάδα, έτσι και στον ΠΑΟΚ, υπάρχουν οι μέσοι - εξτρέμ - επιθετικοί που συγκλίνουν από τ' αριστερά ή τα δεξιά, οι επιθετικοί που παίζουν από 10άρια έως και εντός περιοχής. Προς το παρόν δεν βλέπεις να υπάρχουν οι σέντερ φορ-«killer».Το κλασικό, παραδοσιακό «ενιάρι» της ομάδας. Ο άνθρωπος-γκολ. Αυτός που θα σε ξελασπώσει στα δύσκολα με μια κίνηση μέσα στη μεγάλη περιοχή.

Τον είχε για μια διετία και τον έλεγαν Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς. Τότε, τον χειμώνα του 2017, τον απέκτησε πληρώνοντας 1,8 εκατ. ευρώ στη Λέγκια Βαρσοβίας. Ο «Πρίγιο» ήρθε στην Τούμπα τον Ιανουάριο του 2017 και όταν μετά από δύο χρόνια έφυγε για τη Σαουδική Αραβία έφερε 10 εκατομμύρια ευρώ στο ταμείο της ομάδας και άφησε παρακαταθήκη και σημείο αναφορά τα 55 γκολ σε 86 παιγνίδια.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να επενδύει στους φορ και να βγάζει κέρδος από τις πωλήσεις τους. Όταν λοιπόν έφυγε ο Πρίγιοβιτς για τη Σαουδική Αραβία, πλήρωσε 2.000.000 ευρώ στη Γιαγκελόνια προκειμένου να αποκτήσει τον 22χρονο, τότε, Κάρολ Σφιντέρσκι. Τρία χρόνια αργότερα ο Πολωνός επιθετικός από το Ράβιτς, ένας κλειστός και ιδιαίτερος χαρακτήρας, έφερε πρόταση 5 εκατομμυρίων ευρώ από το MLS και έγινε η πιο ακριβή μεταγραφή της Charlotte FC.

Και στις δύο περιπτώσεις όπου οι «ασπρόμαυροι» είδαν τον βασικό επιθετικό τους να φεύγει με μεταγραφή είχαν τη λύση του Τσούμπα Άκπομ. Ο Άγγλος στράικερ την πρώτη φορά τα πήγε περίφημα. Λουσμένος από πάνω μέχρι κάτω με την αύρα της αήττητης ομάδας μπήκε στην ενδεκάδα και έφτασε μέχρι το τέλος της εντυπωσιακής διαδρομής υπογράφοντας το πρώτο νταμπλ στην ιστορία του συλλόγου, με το γκολ που έκρινε τον τελικό του κυπέλλου κόντρα στην ΑΕΚ. Η επιστροφή του στην Τούμπα, δανεικός από τη Μίντλεσμπρο, δεν συνδυάστηκε με κάποιον τίτλο, αυτό που έμεινε ως τελευταία εικόνα από το δεύτερο πέρασμά του ήταν η χαμένη ευκαιρία απ’ το μισό μέτρο στον φετινό τελικό του κυπέλλου απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Όλοι θυμούνται, επίσης, πως ο ΠΑΟΚ, μετά την αποχώρηση του Κάρολ Σφιντέρσκι και με τον Νέλσον Ολιβέιρα στα «πιτς», είχε απομείνει με μόλις δύο επιθετικούς, τον Άκπομ και τον Τσόλακ. Θεωρητικά η τρίτη επιλογή για τον Λουτσέσκου ήταν ο Κούτσιας, ωστόσο μέχρι το καλοκαίρι ο νεαρός Έλληνας επιθετικός δεν είχε μπει ποτέ στην εξίσωση για τον Ρουμάνο τεχνικό «γράφοντας» συμμετοχές με γκολ στο πρωτάθλημα της Superleague 2 με την αναπτυξιακή ομάδα του «Δικεφάλου»

Παρεμπιπτόντως, χτες το απόγευμα στο «Ρίβεσάιντ» ο Άκπομ βγήκε «man of the match» χάρη στα δύο γκολ που σημείωσε στην ισοπαλία της «Μπόρο» απέναντι στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ. Δύο φορές προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι, ισάριθμες ήταν οι απαντήσεις του Άγγλου σέντερ-φορ γλιτώνοντας την ομάδα του Κρις Γουάιλντερ, o οποίος στο ξεκίνημα της χρονιάς δεν φαινόταν να υπολογίζει στον Τσούμπα, αλλά μέσα από τις προπονήσεις τον κέρδισε και μαζί μια θέση στη βασική ενδεκάδα.

It finishes two goals apiece at the Riverside #UTB pic.twitter.com/GCoYC9inoL