Βέρμπιτς: Όλα δείχνουν... Παναθηναϊκό!

Ο Μπένζαμιν Βέρμπιτς δεν επέστρεψε με την αποστολή της Ντιναμό Κιέβου, παρέμεινε στη Τουρκία και σύμφωνα με το δημοσιογραφικό του περιβάλλον στη Σλοβενία ''θα υπογράψει τις επόμενες ημέρες στον Παναθηναϊκό''!

Τα ξημερώματα της Πέμπτης διαβάσατε πρώτοι και απόλυτα έγκυρα στο Gazzetta για την νέα υπέρβαση που επιχειρεί ο Παναθηναϊκός με την απόκτηση του Μπένζαμιν Βέρμπιτς και το ρεπορτάζ που ξεκίνησε από την Σλοβενία, επιβεβαιώθηκε στον απόλυτο βαθμό.

Όπως αναφέρει τις τελευταίες ώρες το δημοσιογραφικό περιβάλλον του διεθνούς εξτρέμ στη Σλοβενία, μετά το παιχνίδι με την Φενέρμπαχτσε στη Κωνσταντινούπολη, ο ποδοσφαιριστής δεν επέστρεψε με την αποστολή πίσω στη βάση του συλλόγου και παρέμεινε στη Τουρκία!

Κάτι που προφανώς είναι προς απόλυτο όφελος του Τριφυλλιού῍, καθώς ο μεγάλος του αντίπαλος εδώ και καιρό ήταν οι αφόρητες πιέσεις που ασκούσε η Ντιναμό Κιέβου στον παίκτη. Μάλιστα, σημερινό δημοσίευμα της ιστοσελίδας Ekipa24 θεωρούσε αρκετό πιθανό, η αναγκαστική αλλαγή του Βέρμπιτς στο 37' να έγινε για λόγους προφύλαξης και όχι γιατί δεν μπορούσε να συνεχίσει ο παίκτης στην αναμέτρηση για τα προκριματικά του Champions League.

Μάλιστα, αναφέρουν πως ο παίκτης ''τις επόμενες ημέρες θα υπογράψει στην ελληνική ομάδα'', κάνοντας χρήση του κανονισμού της FIFA για τους παίκτες που ανήκουν σε κλαμπ της εμπόλεμης Ουκρανίας.

Ο Βέρμπιτς αποτελεί μία επιλογή από το πάνω ράφι, καθώς ο πρότερος ποδοσφαιρικός του βίος είναι γεμάτος με εκπληκτικές σεζόν που συνδυάστηκαν με τίτλους. Από τα δεδομένα που προκύπτουν από την Σλοβενία... όλα δείχνουν Παναθηναϊκό, ωστόσο τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν άμεσα, με την υπόθεση να δείχνει πως οδεύει σε happy end για το Τριφύλλι.

Το who is who του Βέρμπιτς